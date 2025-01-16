南非大都會錦標　歷史性首匹雌馬參戰

1月25日南非凱尼沃斯馬場舉行嘅大都會錦標賽馬日，慣性近年成為轉播賽其中戲碼，各項重要大賽，已於昨日提前公布排位，焦點所在就係主題賽事大都會錦標，賽事自1883年創辦以來，歷史性有首匹雌馬參戰。

今屆大都會錦標排位公布，共有17駒參戰，由金米亞訓練嘅4歲雌馬「紅色皇宮」(Red Palace)，將會歷史性首匹參賽雌馬，亦係出賽以來首次向雄馬挑機，無疑係高難度挑戰，屆時會由亦雷景勳負最輕57kg出戰，排檔方面更抽到理想1檔。

雷景勳更加係今屆參戰騎師中，5位贏過大都會錦標騎師，其餘仲有霍勵賢、利敬國、杜美爾，以及早前墮馬受傷，將於今期復出嘅史卓棟。如今「紅色皇宮」由目前騎師榜排次席雷景勳接手，自然不能抹煞機會，一旦上名甚至勝出，隨時締造另一項南非賽馬歷史。

不過今屆賽事力爭三連霸嘅冠軍練馬師史奈斯，更係強勢力爭衞冕，5駒參戰兼有強勁配搭，除咗嫡系霍勵賢，仲有利敬國、杜美爾、馬雅尼同女將溫麗瓊幫手。

史奈斯5駒之中,霍勵賢揀騎近期一手主理Eight On Eighteen，剛於1600米好望角堅尼跑第2，今仗大幅增程跑2000米，3歲馬至今6戰2贏4位未脫三甲，被當地馬圈視為今屆黑馬。