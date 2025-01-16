【賽馬以外】打吡還打吡　經典一哩還經典一哩

呢個禮拜日好戲連場，三冠大賽同埋香港速度系列首關賽事都係呢日舉行，百週年紀念短途盃似乎係「嘉應高昇」嘅表演賽，而董事盃可能係「遨遊氣泡」再鬥「錶之銀河」，當然重返一哩嘅「加州星球」究竟跑成點，筆者亦非常期待，話晒係少數曾於1600米贏過「金鎗六十」嘅馬嘛。不過，筆者畀定溫馨提示，以往有唔少喺香港國際賽建功嘅佳駟，復出首仗演出走樣，好似「金鑽貴人」上季贏完香港短途錦標，翌仗正正喺百週年紀念短途盃三甲不入，強如「金鎗六十」都試過贏完香港一哩錦標，復出喺董事盃飲恨獲亞，所以「嘉應高昇」同「遨遊氣泡」兩匹新鮮出爐嘅國際賽頭馬周日跑成點？都有啲指標性。

至於月尾年初三就會上演4歲馬經典系列首關香港經典一哩賽，既然「嘉應高昇」唔跑，立即有大量嘅4歲馬想爭分跑呢場賽事，好似啱啱禮拜日喺三班田草1600米建功嘅4歲馬「皇仁歡星」、「納百川」，本身只得60幾分，依家雙雙贏完加到70分，咁既然上季都有從未贏過兼只得64分嘅「久久為攻」跑到香港經典一哩賽，暫時仍未能抹煞「皇仁歡星」、「納百川」參戰嘅可能性。當然目前嚟講應該係「球星」、「包裝天將」同埋「玩笑」看高一線。但去到2000米嘅香港打吡大賽，又係咪一回事？

話就話係4歲馬系列賽，要跑晒1600、1800同埋2000米3關，其實1600同2000米對馬匹要求係唔同，如果勁到好似「金鎗六十」、「浪漫勇士」又或者「遨遊氣泡」呢啲級數，一哩又好，2000米又好，都難唔到佢哋就另計遮，但實際上喺呢類4歲馬賽事，1600米嘅香港經典一哩賽往往吸引到啲短途馬上陣，反而性能偏長嘅就未必參戰，可能要等到打吡嗰陣時都出場，上季打吡冠軍「大至尊」就係最佳例子，根本冇跑4歲馬經典賽事系列頭兩關，然後喺打吡建功。

到咗今季，筆者都覺得可能有啲馬未必以香港經典一哩賽為目標，反而立心跑2000米嘅打吡，周日第10場二班2000米入面幾匹4歲馬就係例子，如告東尼嘅「桃花開」、劉栢輝嘅「浪漫戰神」、葉楚航嘅「優才」同埋蕭伯君嘅「恒之有道」。先講吓「桃花開」，盛傳身價逾千萬嘅名氣馬，自從上季尾贏咗場1800米後，筆者都有問過吓潘頓，佢都覺得呢隻係打吡馬，跑1600米就一定嫌短，結果今季復出喺一哩途程姍姍來遲，上仗轉跑谷草1800米，早段跳影失去平衡失位多，入直路後又攞唔到位，依家跑2000米，睇部署都唔係會縮返去跑1600米啩。

至於「浪漫戰神」、「恒之有道」兩匹歐洲賽駒，來港前都係跑2000米以上途程，後駒在港首戰已經跑2000米，「浪漫戰神」在港首戰跑1600米無嘢睇，都係上仗增程跑2000米先入圍，佢哋嘅目標都應該係打吡居多，而「優才」上仗已經贏緊谷草2200米，長力有晒保證啦。由於今年4歲馬陣容實力比較平均，有一堆性能明顯偏向1400至1600米，有啲就明顯要長啲，所以最終有冇4歲三冠王？筆者認為成數就低啲囉。

■山無陵