【1.31經典一哩再來】薛恩：錶之銀河質高 剛戰輸擠阻！

董事盃1600米一級賽將於星期日（1月19日）在沙田上演。澳洲好手薛恩屆時將與香港其中一匹最令人憧憬的賽駒「錶之銀河」故劍重逢，並有信心此駒能交出巔峰之作。

薛恩至今在港取得79場頭馬，包括3項一級賽冠軍，他期望「錶之銀河」今仗能重拾勝軌。此匹伍鵬志麾下佳駟今季有兩仗跑來欠運，其中上仗於12月8日出爭浪琴香港一哩錦標1600米一級賽時，在頭馬「遨遊氣泡」之後以第7名過終點。

薛恩說：「大家都知道『錶之銀河』實力上乘，牠季內一直表現良佳。馬兒上仗角逐香港一哩錦標時儘管自第14檔出閘，並在關鍵階段遇到阻滯，但仍能交出甚佳表現。」

「我很開心能夠回來再次策騎『錶之銀河』。我在打吡大賽夥拍馬兒取得亞軍，至今已兩次為牠執韁。馬兒於上仗後曾參加試閘，表現良好，看來進度甚佳。我很感謝伍鵬志及馬主邀請我為馬兒主轡。」

「錶之銀河」是性能最廣泛的本地賽駒之一，迄今7勝的途程橫跨1200米至1800米，也曾在一項1400米一級賽跑入亞席，以及在寶馬香港打吡大賽2000米以馬頸位之差得亞軍。此駒週日將自第3檔出閘，與「遨遊氣泡」、「加州星球」、「永遠美麗」、「美麗同享」、「禪勝輝煌」、「紅運帝王」及「手機錶霸」同場較量。

董事盃是三冠大賽的首關賽事，次關及尾關分別為2月23日舉行的花旗銀行香港金盃2000米一級賽及5月25日上演的渣打冠軍暨遮打盃2400米一級賽。三關賽事的總獎金同為1300萬港元，而成功勝出全數三關賽事的馬匹，將會為馬主帶來1000萬港元的特別獎金。

薛恩週日也會策騎伍鵬志麾下的「美麗第一」，角逐百週年紀念短途盃1200米一級賽。這匹演出準繩的短途良駒屆時將與沙田1200米草地賽事的場地時間紀錄保持者「嘉應高昇」一決高下。

「美麗第一」上月出爭浪琴香港短途錦標1200米一級賽，在頭馬「嘉應高昇」之後取得第6名，其後上仗於1月1日角逐三級賽洋紫荊短途錦標1000米時，負於頭馬「嫡愛心」跑獲季軍，至今累計在港上陣16次，共得4捷，另有8次跑入位置。

薛恩說：「『美麗第一』非常忠心。你只要看看牠的賽績，就知道牠的表現從未失準。馬兒競逐香港短途錦標時雖然自外檔出閘，但末段衝刺甚佳，表現出色。」

「我知道我們今仗要與超級巨星『嘉應高昇』較量，但希望我們取位順利，為馬主贏得一些獎金。」

百週年紀念短途盃將為香港速度系列三關賽事揭開序幕。該系列的次關為2月23日上演的女皇銀禧紀念盃1400米一級賽，而壓軸戰主席短途獎1200米一級賽則將於4月27日舉行。成功勝出該系列全數三關賽事的馬匹，將會為馬主帶來500萬港元的特別獎金。

薛恩週日共有10匹坐騎。他表示：「實在令人興奮，感覺真好。」

薛恩預料將於1月31日再次訪港，夥拍呂健威馬房的「開心寶寶」出戰香港經典一哩賽1600米。

另一方面，紐西蘭好手麥道朗繼去年12月後再臨香江。他今季在本地賽事取得19勝佳績，週日力爭再添頭馬，屆時除了為「遨遊氣泡」主轡外，也會策騎「嫡愛心」、「熾烈神駒」、「江南勇士」、「風繼續吹」、「旌鷹」、「駿奕快車」、「有目共賞」、「浪漫戰神」及「愛馬善」上陣。

另一訪港騎師韋紀力週日將策騎巫偉傑旗下的「魔術控制」爭逐百週年紀念短途盃，同日也會為「精英至尊」、「金獅勝將」、「博愛先鋒」、「爭金奪冠」、「滿歡笑」、「大千氣象」及「志滿同行」執韁。這位澳洲好手迄今在港累積123場頭馬。