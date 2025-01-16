第五口孖T$10一注獨中收$1200萬！

今次沙田日賽第五口孖T預計10元一注獨中派彩高達1200萬元，焦點第6場百週年紀念短途盃及第8場董事盃，此兩場G1的四重彩及四連環彩池則各有多寶150萬元。薛恩、麥道朗及韋紀力來港客串一日，3位騎師都不乏實力坐騎，值得留意，至於進步好手潘明輝，上周日贏「皇仁歡星」也光芒四射，第五口孖T秤先「愛心神駒」及「還看今朝」。

第五口孖T編在尾兩場，頭關第10場二班2000米，廖康銘今季開倉第2季成績躍進，兩季以來首次起用潘明輝更收到效果，合作「愛心神駒」一連4仗獲3冠1季，雖然排9檔起步，也有望憑人馬合拍度再交好表現。由於此場快馬少，很可能出現慢步速，「米奇」增程排2檔守好位好衝。「優才」新勝馬排在3檔也可以擺前佔主動。「浪漫戰神」續有進步，排在14檔改用眼罩及配麥道朗，也很可能擺前走，尚有差4W就可以破香港史上頭馬最多紀錄的潘頓，再騎熱透身的「桃花開」增程上陣，有心砌盡。

尾關第11場三班1200米，麥道朗再騎鄭廐新勝馬「愛馬善」，薛恩則接手新勝的黎廐「勇霸龍」及韋紀力接手希廐「志滿同行」，連同蔡廐勇馬「英勇快車」都要留意。不過潘明輝策騎的賀廐「還看今朝」，季內也多次跑近，潘明輝最近親試閘積極，首次接手此駒必把握機會。

第6場及第8場四重彩四連環多寶各$150萬

驕陽明駒錶之銀河攻G1盃

第6場及第8場兩場G1大賽，相信大家都不會懷疑兩匹新勝國際賽G1的「嘉應高昇」與「遨遊氣泡」能力，不過講到鬥心，大家今次可以特別留意蔡廐「驕陽明駒」及伍廐「錶之銀河」，留意此兩場四重彩及四連環彩池各有多寶150萬元，G1大賽重心集中值得投注。

第6場蔡廐「驕陽明駒」今季3戰兩度與「嘉應高昇」串Q，最差一次亦得第3名，演出忠心做膽合適。第8場「錶之銀河」上仗香港一哩錦標排14檔，形勢不利下拚敗，始終此駒上升空間大，今排3檔易發揮，至於鞍上人薛恩騎過此駒兩次亦取得1亞，伍鵬志可憑此駒衝首場G1勝利。