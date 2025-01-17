【分秒在握】魔術控制真的應換人？

馬匹換人，可以話係司空見慣，今次最令人注意的，自然係「魔術控制」換上韋紀力出爭一級賽百週年紀念短途盃。此駒今季由黎廐轉投巫廐，4戰下來2冠2亞，可以話係巫偉傑的代表作。事實上，「魔術控制」季內4戰一直由蔡明紹主轡，而兩次飲恨獲亞，一次係以半馬位不敵「美麗第一」，另一次則以短頭位負於「嫡愛心」，其中上仗力拚僅敗，真的係因為蔡明紹發揮不濟？上仗直路賽步速不算快，頭600米造33秒8，比標準時間慢了0.15秒，「魔術控制」徐徐搶頭後按着自己步伐順走，馬匹其實跑得很舒服，而末段「嫡愛心」上前挑戰時，其實兩位鞍上人都已全力催策，或許要挑剔的，係最後100米時，「魔術控制」稍微有點外斜，令到蔡明紹要修正，但這小小瑕疵，就足以換人？說句老實話，我頗替騎者不值，前仗蔡明紹全條直路頂住潘頓「氣勢」的發揮，未必有很多人做到，今次既跑一級賽，又要增程平磅對住「嘉應高昇」，又即管看看韋紀力如何發揮？

喵喵怪跟得鬥得

希望今次蔡明紹能贏馬為自己爭口氣，其中「喵喵怪」連續兩場非冠即亞，跟得鬥得乃騎者最強殺着。

■長風