請辭馬會　范梓文過檔澳洲博彩公司任首席博彩主任！

香港馬會剛周三(1月15日)接獲投注產品執行總監范梓文(Michael Fitzsimons)的請辭通知，而會方亦將擬定方案確保投注產品處工作可順利過渡。根據澳洲傳媒透露，范梓文在未來數個月將會加盟澳洲上市博彩公司Tabcorp，擔任該公司新設立的職位，首席博彩主任(Chief Wagering Officer)。

范梓文在加入香港賽馬會之前，曾擔任英國博彩公司投注總監，本身已對博彩產品有豐富經驗。范梓文於2021年2月加入香港馬會，當時擔任投注交易總監，負責帶領足球投注，在2022年擢升至馬會投注產品執行總監。范梓文在位期間，除了賽馬及匯合彩池等，另外足球、六合彩等投注產品均有涉獵在內。而Tabcorp行政總裁Gillon McLachlan在公司公告中表示，范梓文在國際體育博彩等具有深入知識，是全球其中一位受歡迎的博彩領導主管。

澳洲上市博彩公司Tabcorb早前曾虧蝕14億澳元，Gillon McLachlan上任行政總裁後，積極進行架構重組，是次范梓文過檔擔任要職的消息公布後，更令Tabcorb股價有所回升，而Gillon McLachlan亦期望范梓文可善用其豐富經驗，改善公司虧損狀況。