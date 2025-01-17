潘頓拆解兩場G1走位圖：嘉應有疑點！氣泡非必勝！

潘頓刷新香港騎師頭馬紀錄在即，周日續策「嘉應高昇」角逐1200米一級賽百週年紀念短途盃，他有信心這匹短途佳駟，能再次克服排檔不利的挑戰。

現年42歲的潘頓只要多取3場頭馬，即追平韋達保持的1,813場頭馬紀錄，他於周日11場賽事中策7駒上陣。潘頓曾經憑「友瑩格」及「金鑽貴人」兩奪百週年紀念短途盃，今仗將與「嘉應高昇」排大外檔起步，為該駒爭取9連勝。

潘頓說︰「『嘉應高昇』出閘甚快，這是牠的優勢，但今仗排在牠內側檔位的馬匹也頗具前速。在出馬不多的賽事中，自外檔起步往往有點棘手，因為由內檔出閘的賽駒一般會嘗試搶佔前列，居於較牠們平時在出馬較多的場合中更前的位置。我預料會有數駒這樣做，因此我們要切入內疊也許並不容易，需要一點運氣幫助。」

潘頓續說︰「『嘉應高昇』非常聰明，這肯定會有幫助，我希望切入居於『維港智能』或『魔術控制』之後，並走第二疊。」

潘頓認為「嘉應高昇」能夠進軍香港短途錦標已是難能可貴，更何況擊敗多匹世界級短途良駒。潘頓說：「大家都忘記了馬兒其實只有4歲，牠是在短時間之內便取得了大幅進步。牠來港後一出即勝，約一年後便競逐國際短途賽事，能夠獲選參賽已殊不簡單，而能夠自11檔出閘勝出，更加難能可貴。牠是歷來唯一排11檔勝出香港短途錦標的賽駒，牠在該仗出閘稍慢，其後被『維港智能』在外側追迫，並在前列一直施壓，所以沒機會放鬆來跑。」

潘頓周日策騎「永遠美麗」角逐董事盃，他表示：「『永遠美麗』上季曾擊敗『金鎗六十』，但今季表現令人相當失望，牠最大的敵人就是自己，在陣上搶口，完全未能放鬆。馬兒上仗佩戴耳塞及雙杆形口銜鐵，跑來放鬆得多，一度有爭勝機會，但最終還是未能交出好表現。牠的試閘表現仍然不錯，但上陣時卻交不出同樣的水準。」

潘頓續說：「由於『加州星球』今仗排2檔，『永遠美麗』或許未能領放，因此我或會將牠置於『加州星球』外側，而『遨遊氣泡』應能佔得好位，有望控制大局。不過，『遨遊氣泡』今仗爭勝並非毫無懸念，因為同場有數匹質素上乘的佳駟，『錶之銀河』無疑是其中之一。」