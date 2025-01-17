周日時尚賽馬日兩項G1重頭戲，澳洲馬圈頂流高手加入戰團，麥道朗與薛恩支持度最高，各跑10場，至於相隔近6年重臨的韋紀力，在巫偉傑與希斯加持下亦有8駒列陣，3大高手出席大賽之外，其餘場合不乏實力坐騎叫胡，再加上潘頓、布文及艾道拿3位地膽，澳紐幫人馬於今期賽事絕對可呼風喚雨。

8屆悉尼冠軍、新西蘭籍的麥道朗，近季已成為各項大賽到訪常客，今次除了夥拍「遨遊氣泡」衞冕董事盃之外，其餘坐騎質量兼備，有望為他連場傳捷報。印象深刻當數早前在港客串贏過之「愛馬善」，此匹鄭廐馬上場配麥道朗，把握有利檔位形勢輕勝，今季4戰取得2冠1亞，近況突出，即使今場孭135頂磅迎戰，原裝配搭亦可再次憑刁鑽走位克敵制勝。其餘坐騎之中，麥道朗與最佳拍檔沈集成合作兩駒，「浪漫戰神」為搶分跑打吡，由其親征認真仄試實力；尚有頭場上仗獲季的「熾烈神駒」，以剛剛同場亞軍的「新力好」再出補中強組賽事作指標，此駒誓成麥道朗響頭炮重要籌碼。

澳洲好手薛恩今次大賽日子變身伍廐影子主帥，但每次返港方嘉柏亦有精品撐場，連場搏殺失手的「昭易搵」，今次捨何澤堯改配薛恩，交代心態明顯。至於剛戰跑短途展現不俗追勢的「加非凡」，回師田草1400米，勝算大為提高。順帶一提，由呂健威訓練的「開心寶寶」將於1月31日挑戰香港經典一哩賽，屆時將交予薛恩客串。

韋紀力全力衝冠

至於另一位澳洲騎師韋紀力，對上一次來港客串，已是2019年3月獲邀賢廐「天池怪俠」角逐香港打吡，今次返港為巫廐「魔術控制」出戰G1，同時另為3匹廐侶效力，第7場「爭金奪冠」上次落敗賽後練者解釋跑得密，今次賽前給予充分時間休息，變招初跑沙田，新鮮感幫助下或帶來驚喜。第4場「博愛先鋒」一再受制於不利排檔形勢，轉排7檔形勢好，今期騎練歷史性首度合作，有望擦出勝利火花。