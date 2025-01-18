布文：大家仍未見到驕陽明駒最好一面

蔡約翰馬房自12月撻著之後贏馬停不了，現時已經以22W擠身練馬師榜前5名，練者叫得做蔡神仙當然唔係冇原因。除咗喺中班次唔少新馬進度拾級而上，蔡廐兩匹高分短途佳駟「嫡愛心」、「驕陽明駒」，今季接連喺短途分級賽交出好成績。「嫡愛心」喺1月1日攻下1000米三級賽洋紫荊短途錦標，相隔逾兩周，佢亦進軍第6場1200米一級賽百週年紀念短途盃。

至於「驕陽明駒」，上仗喺香港國際賽日，1200米一級賽香港短途錦標只以半個馬位敗於「嘉應高昇」蹄下，表現出色。經過個多月後，「驕陽明駒」直接進軍百週年紀念短途盃，再同「嘉應高昇」一決高下。同「驕陽明駒」甚為合拍嘅布文接受訪問時就話，「驕陽明駒」上場盡佢所能去作戰，最後只以短距離落敗表現令人驚嘆，而「驕陽明駒」上仗賽後至今進度好，之前試閘亦展現良好走勢。布文認為，「驕陽明駒」仍在成長中，佢仲有進步空間，所以大家都仲未見到佢最好嘅一面。

布文認為上季「驕陽明駒」贏過經典一哩賽同香港經典盃，今季主力短途發展，馬匹性能廣泛，「驕陽明駒」跑1600米都係射程範圍，但若然再上1800米需要步速幫手。今季「驕陽明駒」喺短途賽事同緊現時全球最好嘅短途馬「嘉應高昇」短兵相接，後駒當然係最大對手，但自己只會聚焦「驕陽明駒」進步有幾多，相信賽果會證明，亦期待今場賽事。