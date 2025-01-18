【分分制勝】G1董事盃　5歲世代「霸」頭位！

第8場一級賽1600米，董事盃，於2011年至2018年期間，5歲馬曾經取得8連勝佳績，而近季亦有5歲的「夏威夷」、「金鎗六十」及「遨遊氣泡」摘冠，至於今屆賽事中，「錶之銀河」、「禪勝輝煌」及「手機錶霸」均屬5歲馬身份，同屬當打分子，就算評分低於上屆盟主「遨遊氣泡」，仍不可抹煞捧盃機會。

「手機錶霸」香港評分全場最低，但本身國際評分仍達110分，跟其他馬差距不大，能力備受肯定。上場初跑三級賽，輕取亞軍「飛鷹翱翔」接近兩乘，該役田泰安去到最後300米才認真推騎，馬兒馬上交出強烈反應，衝到最後100米才打第一鞭，迅速進一步拋離對手，最後50米收韁過終點，只出七成力已輕勝，真正大把在手。

「手機錶霸」至今14戰全獲三甲，曾於何澤堯、董明朗、布文、田泰安及梁家俊胯下入圍，不過用田泰安兩次，衝得最勁，似乎是最夾檔組合，今仗人馬挑戰1600米一級賽董事盃，A欄排1檔無疑有受困風險，幸好本身噸位十足及夠弗，攞位容易撞開對手，只要直路及早盡展闊步衝刺，有望於強手中殺出重圍。

■明治朗