韋紀力：魔術控制要擊敗嘉應高昇有難度

澳洲名將韋紀力一直與希斯合作無間，但他周日夥拍巫偉傑訓練的「魔術控制」出爭百週年紀念短途盃，希望馬兒能夠發揮實力，擊敗希斯麾下的「嘉應高昇」。

韋紀力現年47歲，在澳洲策騎希斯訓練的馬匹贏得多項一級賽，更曾揚威墨爾本盃、考菲爾德盃、覺士盾及金拖鞋大賽，完成澳洲賽馬的「大滿貫」。至於在港戰績，韋紀力已累積123場勝仗，包括夥拍法國長途佳駟「多利得」攻下2011年香港瓶。

韋紀力說︰「『嘉應高昇』看來質素甚佳，而希斯也深知一匹短途良駒的所需條件。『嘉應高昇』已攻下一項國際短途賽，有說牠的贏馬距離應可更遠。有人認為此駒的贏馬距離不夠遠，但這正好反映了對牠的期望有多高，也說明了牠有多厲害。」

韋紀力今仗是首次策騎「魔術控制」，但他對此駒來港前在澳洲墨爾本的賽績瞭如指掌，他說：「『魔術控制』在香港未曾跑過超逾1000米途程的賽事，但牠曾在澳洲勝出兩項錦標賽，其中一仗跑1200米，所以我對牠有信心。巫偉傑今季氣勢如虹，他明顯地把馬兒訓練得非常好，但今次爭勝並不容易。今仗對手中，有一匹曾勝出全球其中一項最重要的國際短途賽事。」

另一邊廂，「遨遊氣泡」周日復出角逐董事盃，姚本輝有信心此駒能延續勇態，他表示：「馬兒身心愉快，而且精力充沛，充滿新鮮感，狀態大好。我頗有信心牠將再有佳作。今仗出馬較少，而麥道朗是最優秀的騎師，也很熟悉馬兒，而且馬兒能保持佳態。這點很重要。」