【張基焦點】卓越蒨鋒夠弗值博

黎昭昇無疑今季整體成績欠理想，部分他投的賽駒更不斷跑得好，慶幸廐內仍有些有用的新血，「卓越蒨鋒」就是其中一匹，今次重配田泰安兼增程跑一哩，不能忽視。另外，「功名顯赫」來港適應得快，上仗喜見肯追，今次有權更進一步。「好精神」質素不差，現階段應以1200米最合腳法。「信心星」抖一抖回師1400米更啱發揮，可施回馬槍。

第3場四班1600米，「卓越蒨鋒」今季3歲轉4歲有明顯進步，季初於田泰安胯下曾爆冷入圍，近兩仗強配卻一再抽外檔，前次麥道朗嘗試博位追結果得第4名，剛戰潘頓受制於外檔留得後追唔切，今次重配田泰安，埋門試大閘肯定狀態夠勇夠銳，無疑今次仍抽9檔但跑A欄可減低影響，增程有利追趕兼主要對手磅重，可望扳回一仗。

第11場三班1200米，「功名顯赫」來港前贏1100米，之後跑1200米卻一般，最後一仗被捧成大熱門卻因起步大脫腳才輸，但仍有追勢，來港後則適應得快，愈跑愈收身兼毛色靚，上仗出閘平平亦收復不少失地，今次只要起步正常，已夠用。

第1場四班1200米，「好精神」屬少數葉楚航馬房初出即入Q的質新馬，質素不差，無疑近期進度較徘徊，上仗增程跑1400米落敗後，今次回師贏馬路程立即再做工夫，最近試谷閘走勢好，要捧。

第9場三班1400米，「信心星」縮回跑此程有根有據，布文早前刻意為此駒上從化試大閘，重視之情可見一斑，加上本身跑法比較彈性，能跟擅鬥之輩值得重視。