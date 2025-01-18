【進階選項】桃花開2000顯威力

記得上周日的二三班賽事充斥一批有意參加稍後4歲系列賽馬匹爭分，結果三班兩場都由14號「皇仁歡星」及「納百川」勝出，即使如此兩駒賽後亦只加至70分，要攞入場券仍須努力。反觀今午第10場二班2000米除路程與打吡相同外，即使4歲馬中評分最低的「恒之有道」亦有76分墊底，只要在今場交出好成績，出線機會高之餘亦有望染指打吡冠軍寶座。

「桃花開」、「浪漫戰神」及「包裝創新」來港前分屬廐侶身份，同屬岳伯仁旗下，至於「恒之有道」則是岳家公子岳本賢訓練。計級數，「桃花開」是兩項一級賽亞軍，聖格盧準則大賽僅敗於「南加名城」而壓倒「大草原州」，以後兩駒去年轉3歲分別成為愛爾蘭打吡盟主及英國聖烈治亞軍，分量十足。上季「桃花開」3歲已贏1800米，幕後仍決定替牠閹割，甘願放棄配種收入。今季復出兩戰俱塞車等於無跑過，上場賽後翌日右前腿不良於行。潘頓於一眾4歲馬中大把選擇，但若放棄「桃花開」的話則等於將打吡機會拱手相讓，當然不會做傻事。所謂不良於行其實隔兩日已復課，賽前試兩課閘進軍2000米，外檔唔再受困嘛！

第7場游達榮馬房「光年魅力」季內2戰1殿及一次第5，今次亦被潘頓相中，上周策廐侶「本領輝煌」亦出擊可惜輸頸位未竟全功。上場首次佩戴交叉鼻箍，但始終受制於外檔被迫留到尾疊再掟大彎，形勢比前仗第5更差，拉士21秒56全組最快但為時已晚，今次換人又好彩抽1檔，運都贏埋。