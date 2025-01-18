【三重彩地帶】尾場奏凱傳來「喵喵」聲

第1場四班1200米，「熾烈神駒」乃麥道朗11月中展開客串期首匹坐騎，1.7倍大熱門發揮不似預期大敗而回，再出人馬交回應有水準，在強組跑獲季席，埋門由布文快試，情況跟之前替馬王「浪漫勇士」試閘有點相似，獲馬房高度重視。

「自己話事」同程入位後，再出兩場增程都接近，自我增值後縮回1200米應較有把握。「美麗一定」試9課閘才跑，部署有點似剛周三初出即勝的廐侶「首飾天空」；「大利好運」同程兩戰兩位乃目前最佳出路，兩匹蔡廐馬都要拖。「智勝攻略」能力見盡要靠形勢配合，今次3檔可望蝕少一點。

第11場三班1200米，巫偉傑旗下質新馬無懼升班阻力，「但求開心」、「納百川」等勇往直前，「喵喵怪」一出即勝後升班也入Q，現時仍處虛分，可期再上。

「志滿同行」近兩場直路賽均造最快末段，能力已證明，澳洲2W均跑1200米，今次路程可見真章。「笑傲江湖」兩閘走勢俱佳，惟初出排14檔要憑質克服。「英勇快車」勝後返回三班3場均跑3、4名，看似班次勉強，但實際3仗均受阻，不宜太早批死。「樂勝天下」上場慢閘焗住後追，效果不差，今日姚廐大軍壓境，這類邊線分子也有冷機。■海東