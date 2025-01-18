【耀眼精選】捧初出馬笑完再笑

跑馬係鬥邊個賺得多，邊個蝕得少嘅遊戲，從結果論，上個禮拜日尾場賽事嘅「平凡騎士」，如果可以照copy早一場「皇仁歡星」嘅贏馬formula，彎中開始移定出去唔要欄，應該會係最終王者。

但經沉澱後，個人認為呢個都只係旁觀者「上帝視角」，從結果逆向推論。要知道，「皇仁歡星」出閘跑咗幾步鞍上人即力扣捉後，將14檔變成1檔，早段賺賺埋埋，有本錢畀佢做選擇，響彎位蝕住走，可以攞定生位化被動為主動。「平凡騎士」則出閘起擒讓人3個馬位左右輸在起跑線，容錯空間細過零，一般情況下根本蝕唔起。為咗盡量減低損失，響劣勢下重燃一絲爭勝希望，選擇彎位賺盡近內欄有利場地，忍到臨入直路先搵位衝，係最理想嘅處理手法。但係呢個跑法有個致命弱點，響唔打茅波嘅情況下，拉士有冇位出，要睇其他對手嘅互動，處境相當被動，基本係聽天由命。

「米奇」鍇在早一場直路內疊塞車嘅教訓，驅使布文改取中外疊偷位衝，「偷」到，就以一己之力、神級騎功扭轉必敗賽果，可惜最終被多駒夾擊未能力挽狂瀾，更被千夫所指。

第2場「笑喜喜」同尾場「笑傲江湖」試閘走勢搶眼，初出跑合血統性能1200米短途，必拚。