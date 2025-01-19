【分秒在握】大賽日呂健威話事

今次賽事係大賽日，除了跑長、短途三冠頭關之外，全日11場亦未有五班賽舉行，打頭陣係四班1200米，「自己話事」今季11月跑同程曾入Q，之後兜兜轉轉一大輪後，今次返強項可秤先。

以自購馬身份來港的「自己話事」，上季出道跑了6仗，其中5仗名次係雙位數，而且悉數係數十倍的大冷門。來到今季初，情況亦沒有太大改變，雖然試過跑第8及第9，但亦毫無威脅，直至大前仗配上巫顯東跑田草1200米，雖然仍然係大冷門73倍，但卻跑來有前有後，以4 3 2走位殺入亞軍，僅以四分三馬位不敵少負18磅的「辣得金」，絕對有驚喜。

在港首次上名後，「自己話事」未有再跑1200米，反而立即大幅增程跑1600米得第4，之後則跑1400米得第5，雖然兩仗均未能上名，但都只係輸兩個馬位左右，表現與之前相比，其實已有大幅進展。呂健威有此安排其實亦難怪，畢竟此駒來港前，在新西蘭已兩捷1400米，而且更兩度在一哩跑得近，不過此駒來港後，目前似乎跑1200米威力更強。

值得留意的，係「自己話事」對上兩仗跑1600米及1400米，步速均不慢甚至偏快，馬匹跟前唔斷已練好氣量，今次縮程返1200米，順跟順衝已極大威脅。

■長風

第1場 3自己話事 2熾烈神駒

14精英至尊 13超悅明駒