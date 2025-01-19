應總大賽日畀兩場G1貼士

今日第6場百週年紀念短途盃，今場賽事早段預計步速不慢，自第1檔起步的「維港智能」相信會採取主動並成為今賽的放頭馬，而配上韋紀力的「魔術控制」應該會留守領放馬之後的好位。「嘉應高昇」今次抽得外檔，預料牠會積極上前，留居前列位置角逐，「驕陽明駒」與「嫡愛心」則會在馬群後方伺機而動。

「嘉應高昇」已經連續8場未逢敵手，牠於2024年的國際評分亦因此等亮麗成績而調升至121分，成為並列全球最高分短途良駒。「嘉應高昇」於上年11月的二級賽中銀香港私人銀行馬會短途錦標中，以談笑用兵姿態擊敗「嫡愛心」等一眾對手，繼而於12月8日出戰浪琴香港短途錦標時，縱使因排大外檔關係而需於早段消耗氣力搶前，但牠仍不負眾望而勇奪冠軍。該役「驕陽明駒」雖然於末段奮力追前並收復不少失地，但當時「嘉應高昇」已勝劵在握，大局而定。「嘉應高昇」自上仗後狀態一直保持勇銳，於1月9號更以一放絕塵姿態勝出一組試閘。「嘉應高昇」今次雖然抽得最外的8檔起步，但我相信牠能克服這個不利因素，此駒今賽的奪標機會可謂高唱入雲。

「驕陽明駒」是一匹後上型短途賽駒，今場賽事出賽馬不多，相信有利牠從後追趕。「驕陽明駒」上仗出爭浪琴香港短途錦標時，於早段留居馬群後方，留力待發至最後直路上施展凌厲後勁並以頑強鬥志力拚上前，結果以半個馬位之差不敵「嘉應高昇」而屈居亞軍。「驕陽明駒」今次續配布文，我認為這駒是今賽大熱門「嘉應高昇」的最主要對手。

「嫡愛心」今季亦持續進步並躋身頂級短途賽駒之列。此駒上仗於1月1日元旦日縮程角逐田草1000米直路賽，結果以後上姿態撃敗「魔術控制」及「美麗第一」而勝出三級賽洋紫荊短途錦標。「嫡愛心」今次重配麥道朗，牠亦有力上名。此外，今場賽事是「維港智能」轉投游達榮馬房後首次出賽，此駒於上星期在梁家俊胯下以輕鬆姿態勝出一組在跑馬地馬場舉行的試閘。「維港智能」今次排得1檔好位，若然牠能於早段可以鬆容領放，此駒亦有望放入三甲一席。

同日另一項一級賽是第8場董事盃，今場賽事早段預計步速不慢，「加州星球」應該會成為今場賽事的領放馬。

「遨遊氣泡」於去年董事盃中擊敗「永遠美麗」而勇奪冠軍，其後牠不斷進步並成為全球其中一匹最佳一哩馬。「遨遊氣泡」上仗於去年12月舉行的浪琴香港一哩錦標中，以壓倒性姿態擊敗包括日本代表「神志勇進」在內的一眾一哩好手而摘下桂冠。「遨遊氣泡」最近曾參與一組試閘並在「嘉應高昇」身後跑第2名，看來已為今仗做好準備。今次我視「遨遊氣泡」為今屆董事盃的爭勝要角。

「錶之銀河」是一匹極具級數的賽駒，此駒上仗角逐浪琴香港一哩錦標時，因排外檔起步關係而於早段在馬群之後切入，留居馬群後列位置，繼而在最後直路上一度受困而未能望空，殊不夠運。「錶之銀河」之前曾在中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標中與「遨遊氣泡」同場較勁，最終在力拚下跑獲季軍。今場賽事的參戰馬不多，有利後上跑法的「錶之銀河」，相信會對「遨遊氣泡」構成極大威脅。

「加州星球」去年縮程角逐短途賽取得豐碩成果，但就最近幾仗的表現而言，牠似乎在短途賽事中難以再於早段鬆容領放。今仗若然鞍上人艾道拿能於早段搶得先機並掌控步速，此駒亦有望跑入三甲。

今場賽事平磅對決，對「手機錶霸」而言似乎未算有利，但此駒極具潛質且忠心準繩，出道以來14次上陣錄得6場頭馬及8次上名的佳績。「手機錶霸」上仗首次角逐分級賽，最終在負輕磅的情況下，於末段以凌厲後勁撃退「飛鷹翱翔」及「堅又威」等對手，以清脆利落姿態奪魁。「手機錶霸」今仗仍具三甲機會，而同場另外4匹參戰馬包括「永遠美麗」、「禪勝輝煌」、「美麗同享」及「紅運帝王」則均具實力跑入前4名。