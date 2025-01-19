【賽後報告】加州星球冇反應　浪漫戰神大敗冇異樣

是日賽後報告撮要：

第1場：「加州本事」抵達閘廂後被另一駒踢中。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。「美麗一定」被發現流鼻血。

第2場：「笑喜喜」最後200米難以望空，因而於末段未能被力策。「閃光燈」自400米處起嚴重受困而未能望空直至50米處。

第3場：「昭易搵」前往起步點途中觸碰欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第4場：「獨步天下」氣管內有很多血。

第5場：賽後，艾兆禮報告，他在直路上覺得「威德勇士」或有不妥，遂收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「電路豪傑」被發現右前腿不良於行。

第8場：賽後，艾道拿報告，「加州星球」在領放下走勢暢順，其後在直路上對催策毫無反應，表現令人失望。

第9場：「四季醒」自400米處起至200米處受困而未能望空。趨近150米處時在墮退的「嘉應巨昇」之後再度受困而未能望空，因而未能施為直至接近50米處。

第10場：於宣佈出賽時，霍宏聲獲錯誤申報為「愛心神駒」的騎師。小組同意練馬師廖康銘於宣佈出賽後瞬即提出的申請，以潘明輝取代霍宏聲為此駒騎師，因為潘明輝已獲聘策騎此駒。練馬師廖康銘因此項錯誤，被罰款5000元。

賽後，麥道朗未能就「浪漫戰神」令人失望的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「大千氣象」氣管內有很多血。

第11場：「功名顯赫」入閘後以後足豎立及撞到頭部。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。小組著令「功名顯赫」必須進行閘廂練習而令司閘員滿意，繼而試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。「志滿同行」入閘後以後足豎立，其後被牽出閘廂，獸醫認為此駒適宜出賽。