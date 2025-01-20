次次話嚟唔嚟　樂觀派今年真係遠征香港？

對希斯嚟講，今次再來香港開倉嘅代表作，一定係尋日攻下G1百週年紀念短途盃，寫下9連捷嘅新一代短途王「嘉應高昇」啦，咁對佢現時在澳洲開倉嘅3位公仔比安希斯、威希斯及詹希斯嚟講，佢哋嘅招牌貨自然係澳洲一哩王，累積8場G1勝仗嘅「樂觀派」(Mr Brightside)啦。

近年一直交出穩定表現嘅「樂觀派」，喺前屆嘅覺士盾只係輸少少畀香港馬王「浪漫勇士」，而如果有留意澳洲甚至希斯嘅講法，都經常聽到佢哋有意安排「樂觀派」遠征香港，亦次次有報名，但最後都未能成事，就令人覺得係咪真係想遠征？

不過，狼來了嘅故事會否成真呢？比安希斯最近又再確認，打算讓「樂觀派」今年4月27號遠征香港，作為呢匹隻喺今年嘅秋季賽期最後一戰，佢透露今年暫定讓呢匹一哩好手喺墨爾本跑3場，先喺下個月8號嘅柯爾錦標復出，然後再跑未來錦標及全明星一哩賽，之後就可能轉戰悉尼跑多一場，又或者直接來港遠征，佢亦提到「樂觀派」已經係澳洲贏咗唔少賽事，的確係合適時候讓馬兒遠征海外，若果成行，亦係此駒首次在海外作戰。