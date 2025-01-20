【賽馬以外】沿途走位顯示畀貼士　你知唔知？

筆者上期講過，唔少喺香港國際賽贏馬嘅良駒，往往喺復出首仗走樣，點知尋日賽果大大力證明筆者有幾無知，「嘉應高昇」、「遨遊氣泡」雙雙贏得清脆利落，證明係目前全港最強嘅短途及一哩馬，香港未來一兩季都靠晒佢哋同埋目前喺中東嘅香港馬王「浪漫勇士」喇。

不過，就算覺得「嘉應高昇」如日方中，都未必有咁多人諗到呢匹短途王者可以贏得咁輕鬆，最初都驚排外檔會被頂出二疊，結果係根本無人頂到佢，頭兩段造44秒84極快時間，入直路唔斷之餘仲可以爆多段22秒36拉士，頭馬時間1分7秒2又破紀錄。老實講，呢啲咁嘅贏馬姿態同方式，筆者印象中只係得「精英大師」做得到，而嚴格嚟講，「嘉應高昇」造出嘅時間比「精英大師」快好多，筆者明白未必可以咁樣比較，但如果話「嘉應高昇」肯定唔會差過「精英大師」，應該冇人反對啦。

如果有睇尋日「嘉應高昇」嘅贏馬片段，都一定畀呢匹短途王嘅姿態嚇親，但筆者就畀片段入面嘅沿途走位顯示嚇咗一跳。係人都知「嘉應高昇」今場係一放到底，幾乎冇受到咩挑戰，但依家睇番重播片段，就會發現下面嘅沿途走位顯示，喺轉彎前突然變咗喺「維港智能」放頭，「嘉應高昇」變咗第2位，去到入直路後先變返「嘉應高昇」放頭，而明明直路早段已經墮退嘅「維港智能」，喺沿途走位顯示嗰度，去到200米前仲守緊第2位，究竟點解會出現咁特別嘅情況？真係要搵人解釋吓。

如果你哋覺得「嘉應高昇」、「維港智能」呢場啲沿途走位顯示夠神奇，咁筆者依家講嘅呢場沿途走位更加係現象級奇景，就係尋日第5場四班1400米，咁呢場賽事由沿途包尾嘅「勁先生」一條直路殺晒後上掄元，而放頭嘅「美麗邂逅」本身都放咗1350米，真係最後一兩步先輸。不過，睇番馬會嘅賽事片段，又係去到轉彎之前嘅位置，沿途走位都係顯示「美麗邂逅」放頭，點轉入直路前突然變咗「勁先生」放頭，「美麗邂逅」跌落第2位，但明明「勁先生」當時仲喺包尾，呢個走位顯示去到最後150米都冇變，莫非沿途走位系統已經預期「勁先生」可以後上奪冠，所以率先喺入直路初就調咗呢隻馬上嚟先？

筆者明白，大部分識馬嘅馬迷，睇賽事直播嗰陣都係關心自己啲馬喺邊，亦認得啲綵衣，好少需要沿途走位顯示嘅輔助，但既然有呢啲資料可以利用，咁有馬迷或者投注者做賽後功課，想利用呢個沿途走位顯示做番啲資料時，卻發現入面啲嘅係錯，都真係幾無癮，同埋明明隻馬包尾都可以變到放頭，錯到係有啲離奇。其實新加坡都一樣有類似嘅沿途走位顥示，但真係冇咩印象有咁多錯誤，可惜依家人哋都執咗笠，唔係應該派人去問問點整都好啦。

■山無陵