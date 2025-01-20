六寶獎$1500萬　追住潘頓破紀錄！

潘頓多取2W即刷新騎師在港累積頭馬紀錄，周三晚首匹坐騎乃第3場「泰泰精神」，勇馬可期補中，緊接六環彩頭關第4場「一起美麗」有田草贏馬級數，潘頓可憑此駒創1,814W歷史，第5場重新接手的「囍眼光」排2檔也叫胡。睇番今期兩大彩池俱有多寶，預計10元一注獨中，六寶獎派彩高達1500萬元，三T派彩900萬元，指定動作捧潘頓！

六環彩頭關第4場四班1650米，蔡廐「一起美麗」上季至今6戰所取1冠1季兩次上名俱由潘頓執韁，前仗跑田草1600米，潘頓沿內欄發力一口氣衝贏，勝後再出換人只得第6名，蔡約翰隨即安排轉場初跑谷草，相信博賺多少級數，賽前試泥閘及拍跳，準備積極，潘頓為破紀錄必搏盡。第5場四班1200米，希廐「囍眼光」前仗同樣在潘頓胯下出頭，4歲勇馬再出追得季軍，走勢依然出色，今次回配潘頓再跑勝途，令人憧憬。

去到尾段場次，潘頓繼續有實力坐騎爭取佳績，例如第7場伍廐「唯美主義」向來演出準繩，人馬上季摘下3W夠晒合拍，但今季尚未打開勝門，騎者最近親試泥閘夠積極，必吼。第9場葉廐「觀天下」今季曾配潘頓贏田草1400米，上仗亦在其胯下跑谷草1200米贏兩個多馬位，進步分子升三班排5檔起步，條件四正力足添食。

$900萬三T吼實一支箭

想贏得900萬元三T彩金，最重要找到重心馬膽，除了潘頓坐騎要重視，切勿錯過一些預期有分頭的實力馬，博入三甲就隨時豐收。三T頭關第5場韋廐「樂加福」重戴眼罩之餘，重返勝途谷草1200米隨時又恢復水準。三T次關第6場文廐「都靈勇士」配何澤堯鬥衝也不能看輕機會。

三T尾關第7場三班1800米，則可以用賀廐「一支箭」作膽材。此駒上仗出戰谷草2200米，末段反應極佳，僅以一個馬位追不切剛周日轉戰田草2000米再贏的「優才」，跑獲亞軍已相當出色，加上「一支箭」今次排3檔起步，跟好位鬥衝有利。至於「唯美主義」跑出水準時衝刺強勁，而「黑桃火箭」及「博望坡」擅跑谷草1800米，俱要兼顧之。