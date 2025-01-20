近7期執5W！計華將佢NO.1！

綽號火車潘的潘明輝近7期執5W，近4期亦贏3日，包括夥拍「皇仁歡星」發揮冷靜走出最佳跑線衝贏，到剛周日更憑「還看今朝」鬥贏麥道朗發揮一絕的「愛馬善」，可見火車潘不斷進步！難得的是，在港新練馬師包括游達榮及第2季開倉的廖康銘，都與潘明輝擦出贏馬火花，今回火車潘再度與兩位練者合作，必定全力以赴以報答支持，賠率有冷有熱，可揀此子幾匹坐騎買贏位過關！

第1場五班1000米，游廐「連連勝利」以往在蔡廐只贏過一次，配潘明輝跑田草1200米一放到底，前置型馬看似容易發揮，但上季潘頓騎過4次也只上名未勝，加上有過傷患底子，其實相當考驗操練部署，今季轉游廐後5仗獲1亞1殿及次次得獎金，雖然未勝卻表現穩定，反映練者保養工夫頗佳，轉廐未勝繼續尋求出頭機會！今次回配潘明輝執韁，相信練者想藉人馬默契以提升威力，信賴強勁戰意，值得捧場。

游達榮也將第3場新勝馬「運來伍寶」再度交予潘明輝執韁，此駒上仗於谷草1200米追贏，取得歷來首W，今次趁勇乘勝追擊，再攻勝途決心甚大。當然同場蔡廐「泰泰精神」上仗跑谷草1200米受阻無從發揮，今次捲土重來也令人憧憬，不妨也考慮買此兩駒Q及QP，甚或三重彩或四重彩用雙膽策略。

廖康銘方面，除了與潘明輝合作「愛心神駒」取得好成績，尚有「同祥和順」曾交予此子出擊入Q，最近將「多利彩駒」轉交由潘明輝執韁，雖然人馬兩戰攻谷草及田草俱只得第7名，但今次為不足1個月內第3次上陣，部署相當進取，今賽前重新往從化，回一回氣再於草地快試，操足再來有權爭入前列，有分頭不妨留意。

此外，第5場徐廐「東方福寶」跑過兩仗俱包尾而回，但1月兩度試閘催迫狀態，潘明輝季內首次與徐雨石合作，且看4歲質新分子在其胯下會否交出進步表現？