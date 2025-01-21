潘一哥今期破韋達紀錄喇~

潘頓剛周日憑「勁先生」與「嘉應高昇」起孖兼捧盃，其總頭馬數目達到1,812W，尚差2W便可超越韋達在港策騎累積1,813W舊紀錄。這位冠軍級騎師已連贏8期狂掃21W，明晚賽事縱使只騎7駒，手上籌碼大多具爭勝能力，希廐「囍眼光」與蔡廐「一起美麗」實力出眾，有望於明晚締造壯舉。

步入新一年，潘頓邁向個人策騎新紀錄，每次賽事坐騎顯然精挑細選力爭佳績，明晚一手惡馬，共策駒7駒上陣，其中剛戰接手即勝之賢廐「風起雲湧」，無疑上場受惠於慢步速，搶守於放頭馬外側伺機而動，但以末段餘勢，對手絕對難以構成威脅，四班低位反彈之馬，今次加分加磅阻力不大，升勢未止仍會是明晚數胡重要籌碼。

尾場「觀天下」上仗轉場出擊，即於谷草1200米交出脫胎換骨表現，最後100米透出奠定勝局，只見潘頓收韁姿態輕鬆，人馬不費吹灰之力輕勝，賽後被大幅加10分，今仗升班挑機，馬房有新鮮熱辣「優才」升班成功連捷，「觀天下」與廐侶部署如出一轍，恃其實力今戰四升三班，贏面呼之欲出。

囍眼光故劍重逢

第5場「囍眼光」前仗由潘頓贏馬，上場再出卻因要騎同場「美麗之光」而換上田泰安，結果兩駒分獲季軍及亞軍，在短兵相接情況下，同樣以短距離不敵爆冷的「荷花之星」。

「囍眼光」今戰重配潘頓加上排2檔靚位，與另一匹蔡廐剛戰落敗、轉場求變的「一起美麗」，同樣有兼顧必要。