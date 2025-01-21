【分分制勝】57分報跑打吡　「起」勢咁贏？

剛周一公布今屆香港打吡大賽首階段報名馬，當中5匹蔡廐馬榜上有名，包括83分「米奇」、75分「有目共賞」、67分「安可」、61分「美麗之光」及57分「一起美麗」，看來這批4歲馬都深受練者看好，而且具備一哩或以上的長力，前景值得憧憬。

「美麗」系一對戰駒「美麗之光」及「一起美麗」評分偏低，要趕及在3月23日挑戰打吡，難度絕對不低，皆因看看首階段報名馬名單，只計80分或以上已達15匹，至少取得85分才確保跑大賽資格，除非在短短時間內交出3W，否則入圍無望。

第4場四班1650米，「一起美麗」前仗輕勝田草一哩，賽後馬主表示愛駒具備長力，但畢竟評分太低，想跑打吡也不存厚望。以贏馬一役評估，蹄下敗將「一定掂」、「十二神將」及「金主」之後都能報捷，顯示賽事水準甚高，「一起美麗」殺上三班只是遲早問題，季內可望衝破70分關口。至於上場三甲不入，最主要是排14檔起步，被迫沿途走外疊，蝕了腳程，但末段仍見牠徐徐而上，反映本身內在鬥心不弱。

「一起美麗」拚敗後，今番操練又回復贏馬時的工序，既拍跳又試閘，同時陣中重配贏馬潘頓，發揮方面令人更放心。此外，「星球爭霸」在港子嗣，合共8次揚威谷草1650米，半數由潘頓策騎取得，包括「皇者拍檔」3次及「勝得威」，同父馬「一起美麗」首度涉獵跑馬地，即使從未試過谷閘，但看腳法應可勝任愉快，排檔也不差，有望再於潘頓胯下建功。

■明治朗