【子上談兵】保安咪踩過界

馬會每逢特別日子都會搵明星入嚟馬場做表演嘉賓，或者做形象大使，基本上啲明星對記者態度都好好，不過身邊嘅保安嘅行為，筆者就不敢恭維啦。啱啱星期日嘅時尚賽馬日，馬會搵嚟古天樂做形象大使，當古生喺欄邊睇馬時，筆者有同事想拍片，點知竟然被人伸手檔鏡頭，事後先問返佢上司可唔可以畀記者影。而佢上司嘅答覆有一種施捨嘅感覺：「畀佢哋影啦。」筆者喺隔離目睹成件事，感覺非常差。大家都係做嘢，如果我哋係閒雜人等，又點會落到去凱旋門欄邊個位，如果真係唔畀影，咁個明星不如唔好出嚟啦。

而呢件事已經唔係第一次發生，馬會今季初開鑼搵嚟Edan，當佢喺過磅室門口拍宣傳片時，有保安叫記者唔好拍，咁我哋都聽話行開，點知有行家準備返去工作崗位卻被保安鬧，最後都惹起小爭執。

至於聽晚谷戰，「多利神駒」落四班，換返贏馬拍檔班德禮跑首本路程谷草1200米，抽到個2檔，有望爭勝。而「天足福」評返落到嚟62分，上仗開始展現走勢，相信距離贏馬唔遠，值得跟進。

心水推介

第3場 (3) 多利神駒

第8場 (10) 天足貓

獨贏位置過關二串一共4注

■阿子