【張基焦點】凝聚美麗增程掂

踏入第2季從練的巫偉傑，今季成績頗為突出，而在周三跑馬地賽事派6駒上陣，不乏邊線角色，「凝聚美麗」上仗突然追近，今次增程出擊可見真章。另外，「前風」評分太低兼開始力短，縮程跑1000米更合，改用田泰安要重視。「一起美麗」質素甚高，轉跑谷草可以賺級數。「寶成智星」開始踏入穩定期，現時跑谷草一哩最合腳法，值得重視。

第2場四班1200米，「凝聚美麗」於愛爾蘭已由現馬主擁有，成績不算特別，來港後進度亦較徘徊，結果於去年暑假安排閹割手術，上仗久休復出兼除羊毛面箍上陣，跑嫌短的谷草1000米，直路走勢頗強追至殿軍，復課後有正常操練，兼安排於從化打磨，馬匹漸漸上力，增程更合腳法，對手平平要留神。

第1場五班1000米，「前風」無疑年紀漸長，但拚搏有度，只是今季明顯力短，跑谷草1200米表現一般，反而谷草1000米更好，季初曾於此程後上得季軍，前仗用貝知仁加眼罩跑此程再得第3名，賽績算好，今次休息夠再攻強項，喜見老馬有火，抽2檔而對手唔硬淨，可吼。

第4場四班1650米，「一起美麗」有型有款，表現日漸進步，前仗增程初跑田草1600米已經開齋，剛戰抽不利的14檔留後無埋欄，入直路兜出外疊追好多，明顯超第四班，轉谷草問題不大。

第6場四班1650米，「寶成智星」健康開始穩定，今季不少做過喉部手術的賽駒都回復水準，牠一連兩仗跑得好，今次抽4檔負磅適中，對手不強可補中。