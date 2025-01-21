【進階選項】觀天下升班夠贏

江山自有人才出，馬圈如是，每個朝代都有出色良駒，比較何駒是最勁根本無意思，因為永遠都不會有答案。「活力先生」、「精英大師」、「蓮華生輝」、「金鑽貴人」等等都是出色短途馬王，「嘉應高昇」所擊敗的無疑是路程不合的「驕陽明駒」，但牠一再打破紀錄時間卻是不爭事實，無花無假，且看這匹新一代香港短途王可以走得幾遠？潘頓破紀錄亦如箭在弦，一眾鄉里離去，今晚亦大有機會完成任務。

為求盡快打破紀錄，近期潘頓取位亦比前明顯硬淨，雖然未必次次如意，就如剛戰「光年魅力」塞足半條直路，但最起碼有誠意嘗試。

泰泰精神一網打盡

第3場「泰泰精神」上場亦被捧成一面倒大熱，事實上當晚蔡潘4駒合作2亞2負，但3匹屬大熱身份，搏殺手風欠順。「泰泰精神」主要敗因直路無位，當晚A欄大利外疊追，走內欄已不智，受困更無奈，今次人馬再來身處這組多快馬場合，快步速有機會扯散馬群，後上一網打盡。

尾場潘頓坐騎「觀天下」剛戰初跑谷草輕鬆取勝，記得當晚葉廐大舉出擊，結果閘前賠率打落至1.8倍慢步速不負眾望輕鬆取勝，沿途走位亦一如9月試谷閘一樣，跟前再加速走甩對手。加10分升班減6磅再戰，排到5檔好位，估計形勢與上場相若，有力再下一城。