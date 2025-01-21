【獨門秘技】送歲谷賽有「金」執

希威森策「穿甲戰鷹」差點落樓還要被罰停賽，騎後上馬經常左塞右塞走位不順，其實希威森早兩年成績最好之時，就係經常騎放頭馬偷襲成功，今晚第3場的「金運來」，至今兩度取勝都係用希威森一放到底，人馬特別合拍，值得重視。

「金運來」今季初出即贏谷草1200米，再出第3亦僅敗不足1個馬位，近3仗60分俱揀三班跑，同樣排外檔兼兩仗為田草，但名次亦愈跑愈好，谷草馬上仗初跑田草直路賽都能殺入一席，確認進步三班都能應付，今仗重返四班，實力當然秤先，排番季初贏馬時的5檔，有利條件集一身，坐位望贏。

鐵金剛轉場求突破

第8場「鐵金剛」上季出道4度入位未勝，季尾入位只負「同祥和順」及「愛馬善」，以為此匹蔡廐馬今季必可扶搖直上，豈知尺寸馬經常接近而無真正威脅，練馬師團體馬必心急交代，上仗落四班跑季軍僅敗，加1分今仗又要返三班跑，又改部署首戰谷草，在港同父馬甚多擅細場，加上本身衝刺力短，縮埋爆一段最好，今仗3檔應可輕易留到，輕磅更具威力。■西門獨

西門獨Q過關

第3場1金運來

拖 7運來伍寶10泰泰精神12妙玲瓏

第8場12鐵金剛

拖 2美麗緣分9雷神太保11競駿非凡