【三重彩地帶】蘇偉賢2025夠「神」

第3場四班1200米，「多利神駒」上季四班同程兩捷，升班後雖未再入位，但季初三班同程兩戰獲殿均接近，證明仍具一定競爭力，當然返回四班較有把握，近兩場跑一哩旨在減分，三降四立即回師首本路程，對上頭馬正是排2檔跟前，今次可照辦煮碗。踏入2025年，蘇偉賢累積6W，緊隨蔡約翰8W之後，若然計勝出率17.1%更是各廐之首，跟紅頂白當然要捧「多利神駒」。

「金運來」上場在盲門直路賽入位，今次落班返主場跑最佳路程，自然是爭勝要角。游廐7匹新勝馬再出獲1W2P，成績合格，「運來伍寶」續跑勝途仍可信賴。「妙玲瓏」能力居二線，但勝在演出準及有1檔之助。「泰泰精神」上場塞車倒灶，潘頓再騎無理由又燒鬚。

第8場三班1200米，「美麗緣分」上場初跑三班僅負「晨曦儷人」短頭而拋甩馬群，屬A級賽績，征服三班只是時間問題。複膽另一匹屬意「天足貓」，上場跟快步速唔斷得第4見回勇，今場快馬欠奉，本身可放可跟彈性大，隨時是步速受益者。

「同心同樂」初出氣管有痰敗績抹去，復課試谷閘獲亞並無不妥，潘頓再騎畀多次機會。「智跑得」踏升軌後水準趨穩，同父馬谷草亦合，千祈咪當佢獨擅泥地。「正氣青驅」及「鐵金剛」均是三班邊線分子，經常跑入3至5名，贏或不易，但配腳仍宜兼顧。■海東