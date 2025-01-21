浪漫勇士杜拜快操　騎練異口同聲嗌出色！

「浪漫勇士」將於香港時間周五深夜，在杜拜美丹馬場角逐1800米草地一級賽傑貝哈特錦標，屆時將挑戰7匹對手，其中一匹對手為上屆傑貝哈特錦標冠軍兼美丹馬場1800米場地紀錄時間保持者「量時度力」，此駒亦力求為其練者艾柏賓爭取自2016年以來，第5次傑貝哈特錦標勝利，而艾柏賓也會派出「遠播威名」，冀能為高多芬第10度奪得此項錦標。

「浪漫勇士」今次的對手也包括「遠古羅馬」、「好威童子」、「不露聲色」、「盛極繁城」及「聖多尼度」。「浪漫勇士」跑畢傑貝哈特錦標後將轉戰沙特阿拉拍，出爭於2月22日舉行的1800米泥地一級賽沙特盃。

「浪漫勇士」今早上在麥道朗胯下進行快跑操練，馬兒在最後200米輕鬆拋離隨行馬匹「浪漫風采」，佳態洋溢。麥道朗說：「『浪漫勇士』實在非常出色，今次只屬於一次輕鬆操練，牠走勢從容，我很高興。可以說牠只不過是輕抒腳頭，對牠來說，所造時間其實不快，牠目前已處佳態當中。當然這將會是一次很大的挑戰，但牠的狀態確實出色。」

問到如何比較之前的遠征的備戰情況，沈集成說：「情況相若，分別其實不大，馬兒健康良好，身心愉快，強壯有力，不論遠征何地，牠都已經十分適應，牠是一匹強悍的佳駟。牠有我們的團隊照料，亦有隨行的『浪漫風采』陪伴，因此馬兒甚為安心，今日一課旨在讓牠適應美丹馬場的草地狀況，牠確是相當出色。」