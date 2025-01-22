【分秒在握】後發先至顯示眼光

潘頓與莫雷拉都曾經指出，兩者彼此都係自己進步的動力，遇強愈強，正正係頂級運動員的必要條件。潘頓剛周日未能締造紀錄，今次手握重兵，其中「囍眼光」後勁強橫，可後發先至。

看剛周日潘頓與麥道朗的互動頗有趣，其中最令人津津樂道的，莫過於麥道朗「駿奕快車」全條直路封死潘頓1.6倍「光年魅力」，類似場面不時發生，但大多是潘頓封人，現時剃人頭者人亦剃其頭，相信騎者亦百般滋味在心頭。不過，今次麥道朗已去，試問在港又有哪位好手能阻潘頓？

今次第5場四班1200米，快馬相當多，尤其慣於搶頭的「心想事成」排在12檔，必欲早早搶出以切入，加上「皇者有利」、「精彩駿將」及「東方福寶」等都慣於搶頭或跟前，相信步速必不慢，如是者「囍眼光」絕對有權後發先至冚殺對手。

其實一直難贏的「囍眼光」，最近兩仗已找到最佳跑法，就係在谷草短途留前鬥後，當然礙於谷中跑道設計，這種跑法往往會受到很多局限，尤其步速不快就難以將威力盡展，可幸的是，今次形勢相當配合，加上又重配唯一贏馬拍檔潘頓，可以話集齊了一切爭勝條件，加上有運抽到2檔，馬匹取位就更有彈性。

■長風

第5場 5囍眼光 3競馬一心

8運來勇士 1皇者有利