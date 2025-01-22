浪琴世界最佳馬匹年終排名公布　「浪漫勇士」香港賽駒中排名最高

2024年浪琴世界最佳馬匹年終排名公布，「浪漫勇士」成排名最高中國香港賽駒。

在國際賽馬組織聯盟於1月21日星期二公布的2024年浪琴世界最佳馬匹年終排名中，香港馬王「浪漫勇士」高踞並列第五位，躋身全球精英賽駒之列，而本地短途良駒「嘉應高昇」則成為全球排名最高的短途賽駒之一。

在該項排名中，共有十二匹香港佳駟的國際評分達115分或以上，當中包括全球歷來贏得最多獎金的賽駒「浪漫勇士」，該駒的累計總獎金已達破紀錄的約一億七千七百三十二萬港元。

迄今九勝一級賽的「浪漫勇士」去年在三個不同國家及地區摘下一級賽桂冠後，國際評分達到出道以來最高的125分，與「格倫島」、「勝局在望」、「激烈」及「寶礦獅山」在該排名中並列第五位，僅次於並列榜首的「名戰古城」及「月桂河」（均為128分），以及「精緻之道」（127分）及「歌利巨人」（126分）。

這匹劉栢輝名下良駒由沈集成訓練，於去年1月至12月的指定評分期內五戰全勝，在麥道朗胯下揚威四項一級賽及一項二級賽。

「浪漫勇士」於2024年攻下的四項一級賽，分別是總獎金高達四千萬港元的浪琴香港盃（2000米）、總獎金高達一千三百萬港元的花旗銀行香港金盃（2000米）、總獎金高達二千八百萬港元的富衛保險女皇盃（2000米），以及在日本東京競馬場上演的安田紀念賽（1600米），奠定了全球頂尖賽駒的地位。

繼「金鑽貴人」於2023年憑國際評分125分成為全球排名最高的短途賽駒後，大衛希斯麾下的「嘉應高昇」於2024年與同得121分的美國短途良駒「勇幹探」及澳洲佳駟「勝願」共享此項殊榮。

「嘉應高昇」於去年11月以1分07.43秒打破了「蓮華生輝」於2007年創下的沙田草地1200米場地時間紀錄，翌月首度挑戰一級賽時更一舉攻下總獎金高達二千六百萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米）。

除了「浪漫勇士」及「嘉應高昇」外，獲評115分或以上的香港佳駟還有「遨遊氣泡」（120分）、「加州星球」（119分）、「直線力山」（118分）、「永遠美麗」（117分）、「金鑽貴人」（117分）、「美麗同享」（116分）、「錶之銀河」（116分）、「維港智能」（116分）、「驕陽明駒」（115分）及「賢者無敵」（115分）。

香港賽馬會行政總裁應家柏表示：「香港賽馬再次表現非凡，我們的精英賽駒取得驕人的成績，而香港現役賽駒只有約一千二百匹，僅佔全球現役純種賽駒數目的百分之零點七左右，這些成就更是難能可貴。」

「『浪漫勇士』的成就尤其令香港感到自豪。此駒分別在三個不同賽馬地區勝出一級賽，表現卓越，包括在安田紀念賽擊退多匹日本一哩菁英掄元，這是劉栢輝、沈集成及麥道朗的功勞。」

「嘉應團體名下的『嘉應高昇』在大衛希斯與潘頓的合作下嶄露頭角，取得豐碩成果。『嘉應高昇』以自購新馬來港後，在本港競爭激烈的短途賽事中迅速冒起，憑不同凡響的表現成為本地頂級短途賽駒，更刷新了沙田1200米草地賽事時間紀錄，現在獲公認為世界頂尖短途佳駟之一。」

岳伯仁麾下名駒「名戰古城」在指定評分期內曾五次上陣，揚威英國打吡大賽（2405米）、日蝕大賽（1990米）及國際錦標（2051米）三項一級賽，而在告別戰泥地賽育馬者盃經典大賽（2000米一級賽）中則以第八名過終點。

「月桂河」去年只跑過一項一級賽，在美丹出爭杜拜世界盃（2000米泥地），結果以八個半馬位破紀錄大勝而回，為以阿聯酋為基地的練馬師司馬邦及騎師奧斯雅建功。

香港共有八項一級賽打入2024年全球百大一級賽排名榜，其中以119.5分的浪琴香港盃評分最高。該賽由「浪漫勇士」奏凱，而兩匹日本佳駟「自由島」及「鍵琴高奏」則分別跑獲亞、季軍。

「浪漫勇士」更包辦了香港三項評分最高一級賽的冠軍，即浪琴香港盃、花旗銀行香港金盃及富衛保險女皇盃，成績斐然。

浪琴香港盃在排名中並列第二十六位。

香港共有八項一級賽上榜，以賽事數目計算位列第六位，僅次於澳洲、英國、日本、美國及法國，但排名高於德國、愛爾蘭、阿聯酋、南非及沙特阿拉伯。

每年各項一級賽的排名，是按照當年該賽前四名馬匹的平均評分而定，而各駒評分則由各國評磅員組成的委員會評定。

應家柏說：「香港舉行的十二項一級賽中，有八項榮登全球百大一級賽排名榜，再次顯示香港賽馬質素非凡。2024年浪琴香港盃有五匹國際一級賽盟主競逐，戰情精彩絕倫。『浪漫勇士』最終以佳勢擊敗兩匹來自日本的一級賽冠軍『自由島』及『鍵琴高奏』奪魁，表現無懈可擊。」

「12月舉行的浪琴香港國際賽事是香港馬壇的年度旗艦盛事，四項一級賽包括浪琴香港短途錦標、浪琴香港一哩錦標、浪琴香港盃及浪琴香港瓶，均榮列2024年全球百大一級賽排名榜內。」

「我個人認為，去年的浪琴香港國際賽事是歷來最成功的其中一屆。國際賽事一直是馬會的優先重點，而香港的本地賽事也達世界級水平，我們很高興香港賽馬繼續在世界舞台發光發亮。」

「香港在2024年浪琴世界最佳馬匹年終排名及全球百大一級賽排名榜均取得佳績，足證馬會一直努力不懈，並持續在設施和人才方面作出龐大投資，確保香港在國際馬壇保持領導地位。」

「我也要感謝我們的馬主一直不惜工本，為香港引入質素最佳的賽駒，讓香港賽馬能夠在國際賽事中名列前茅。」

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「我們舉辦的國際賽事繼續展現香港賽馬最精彩的一面。2024年浪琴香港國際賽事是馬會及香港馬主的成就，也歷史性地首次納入全球匯合彩池賽期。」

「去年浪琴香港國際賽事的四項一級賽共有超過二十匹海外佳駟參與角逐，並直播至二十九個國家及地區，吸引了逾八萬名馬迷入場觀賞，是自2018年以來此賽日入場人數最多的一次。這確是一項非常成功的國際盛事。」

「全賴本地及海外馬主、練馬師及騎師的支持，這項盛事才能夠圓滿舉行。同樣地，富衛保險冠軍賽馬日也凸顯了香港賽馬的卓越實力和質素。」

「馬主的持續支持也是本地賽事取得成功的關鍵。2024年浪琴世界最佳馬匹年終排名及全球百大一級賽排名榜，正好充分反映香港賽馬的超卓水平。」