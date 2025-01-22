【場地點樣】谷草C欄夜賽跑好地　預測有幾陣雨

跑馬地今晚舉行龍年壓軸夜賽，相隔兩周才會展開蛇年首次夜賽，而今晚谷草9場賽事，將以移欄C跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。就今晨場地預測，掛牌「好地」，度地儀指數2.71。

雖然目前掛牌「好地」，但天氣報告竟然極罕預測稍後會有一兩陣雨，究竟是否如此精確亦未可料，但仍以「好地」度馬為主。

至於谷草C跑道模式，跑道進一步收窄，亦不宜留得太後位置，以免推進上遭遇擠碰意外，在場地情況欠理想下，採取主動守好位伺機而動，始終有着數。以上周B跑道向來利追賽事模式，後上馬沿中外疊力排而上鏡頭主導賽果，當然亦有放頭馬如「勝萬金、「時時精準」可以突破數據放頭贏馬。

然而兩匹頭馬，俱係受惠於前中段偏慢步速形勢，可以自造步速頂住對手險勝，然而有共同點，直路都並非以欄位場地衝刺，連放頭馬亦要放棄直路內疊場地，偏差狀況相信馬迷亦已心裏有數，更何況C欄更加有利外疊推進馬匹末段長驅直進，雖然跑馬總會有例外，但以大數據為前提下，仍要當握賽道形勢揀馬。

由於今季只跑過3次谷草C欄夜賽，仍有不少騎師未嘗贏過，但田泰安、蔡明紹與布文竟有4W在手，而霍宏聲與鍾易禮亦係箇中能手各贏3W，比起單捧潘頓，上述一列騎師指標，肯定更有斟酌價值。