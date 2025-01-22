褪色飛馬世界盃　本周末灣流舉行

2024飛馬世界盃盟主「國之寶」，去年亦有出戰沙特盃。

放眼本周海外賽事，無疑本周五杜拜傑貝哈特錦標有香港馬王「浪漫勇士」在陣，勢成香港馬迷焦點，但呢個星期六於美國灣流馬場舉行嘅飛馬世界盃賽日，分別响泥、草舉行嘅兩場國際一級賽，將會有12駒參戰嘅泥地1900米一場，將會有個別報名沙特盃嘅賽駒，視乎今仗表現作決定，話唔定下場就會係「浪漫勇士」嘅對手。

今屆飛馬世界盃(泥地)參戰馬中，暫時就有去年育馬者經典賽冠軍「小村白馬」、肯塔基打吡冠軍Mystik Dan已經報咗名沙特盃，而兩駒分別被當地搏彩公司列為次熱同三熱，反而大熱門由華拉素奇策騎嘅Locked，此駒挾剛勝G2當銳氣勢，以目前5戰3赢2位驕人戰績擺擂台，當然如果贏馬，隨時可以呢場頭馬獲得直接參賽資格。

對於近年飛馬世界盃嘅號召力，自2017年、2018年開創買位參賽先河，總獎金更由開始嘅1200萬美金，加至1600萬美金，成為全球最高獎金賽事，但翌年已經大縮水至900萬美金，到2020年開始再加辦一場草地G1，獎金拆分買少見少，近年已經跌至300萬美元。

雖然係褪色大賽，不過呢場賽事，將會視為有意進運沙特或杜拜兩地十賽嘅重要熱身，正如上屆飛馬世界盃冠軍「國之寶」，去年轉戰沙特盃跑第4。