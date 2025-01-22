吸引海外賽駒參戰　英國盛夏三大賽期設特別獎金

英國賽馬會公布，雅士谷、古活及約克三大馬場，將於今年夏天各自舉行嘅三場主題大賽之中，專為歐洲以外嘅海外賽駒，設立高達100萬鎊(約960萬港元)特別獎金，目的可以吸引更多佳駟參與盛事，三項大賽分別為英皇錦標、光榮古活賽期嘅薩塞克斯錦標，與及約克伊波賽期舉行嘅國際錦標。

三項賽期之中，將會以英皇錦標、薩塞克斯錦標、朱德望國際錦標三項錦標設立特別獎，若然是同一匹馬勝出7月25日舉行之英皇錦標(2392米)，與及7月30日舉行之薩塞克斯錦標(1608米)，又或是相同練馬師或馬主派馬勝出兩場賽事，俱可獲得100萬鎊特別獎金，若然同一匹賽駒於兩場賽事俱能上名，亦有25萬鎊特別獎金。

當然要一匹馬要在短短4日之達成這個不可能任務，的確相當艱巨，但任何海外賽駒如在任何一項賽事勝出或上名馬匹，英國賽馬會亦爭取馬匹可以多留一個月，出戰8月21日舉行嘅朱德望國際錦標(2051米)，亦會有出場費以作招徠，勝出馬匹只要上陣就會有25萬鎊特別獎金落袋，而上名馬匹嘅出場特別獎金，亦會有15萬鎊。

雖然英國賽馬會將盛夏三個賽期串連，吸引海外賽駒參戰嘅構思，本來極具睇頭，但賽期以至賽制編排上，比起任何國家三冠賽事難度，尤有過之，但曾於於2022年派出「猛獅闊步」參加薩塞克斯錦標嘅日本冠軍練馬師矢作芳人，接受訪問時表示。這對於日本馬主以及練馬師，呢個特別獎制度相當吸引，而佢更笑言，希望可以成為第一位取得特別獎金嘅練馬師。

此外，古活馬場亦與美國1/ST集團達成協議，於本周末勝出飛馬世界盃草地大賽及飛馬世界盃雌馬草地大賽的馬匹，可優先參與光榮古活的薩塞克斯錦標以及蘭秀錦標。