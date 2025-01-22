浪漫勇士狀態未夠九成　沈集成：傑貝哈特錦標非目標

香港馬王「浪漫勇士」周五晚在杜拜美丹馬場角逐1800米一級賽傑貝哈特錦標，屆時將從1檔起步，對爭取勝出第10項一級賽冠軍甚為有利，而沈集成預料馬兒出戰今仗後狀態將會進一步提升。

「浪漫勇士」上仗於12月8日攻下香港盃，之後休戰至今，沈集成相信今仗對牠大有幫助。沈集成說︰「我認為馬兒已達最佳狀態的八、九成。事實上我不太喜歡這樣衡量牠的狀態，但假如真的要我作出具體評估，我會說牠的狀態已達八成多一點，但仍未到九成。事實上，馬兒毋須於此時達至巔峰狀態，因為我們的主要目標是今仗過後的兩場賽事。對於接下來周五一役，我們毋須把牠迫得太緊，今仗主要目的是讓馬兒提升狀態，備戰之後兩場更大的賽事。」

沈集成計劃今仗後派出「浪漫勇士」出爭1800米泥地一級賽沙特盃，之後再回師美丹，於4月5日角逐2000米泥地一級賽杜拜世界盃或1800米草地一級賽杜拜草地大賽。

「浪漫勇士」先後遠征澳洲及日本摘下一級賽，沈集成現時甚為滿意「浪漫勇士」的狀態。沈集成說：「重點是讓『浪漫勇士』適應這裏的跑道，麥道朗雖然是全球最佳騎師，但也是首次在杜拜策騎，騎師及馬兒均是初次來訪，都需要時間適應。麥道朗展現了他的專業，他檢查草地跑道，還在上面慢跑，他在沙田馬場策騎時也有這樣做。他是一名非常專業的騎師。」

沈集成續說：「『浪漫勇士』看來很愉快，躍躍欲試，牠快操時向外移出，並超越帶領牠上前的『浪漫風采』，收操後顯得沉穩淡定，看來並無消耗太多氣力。馬兒的呼吸聲很輕，沒有喘氣，這只是一課很輕鬆的操練。」