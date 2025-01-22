【戰況R9】破完紀錄幾時退休？潘頓話...

潘頓今晚谷草賽事食出尾胡，打破韋達1,813W舊紀錄，成為香港頭馬史一騎師！今日先有「泰泰精神」追平紀錄的潘頓，第5、7場都叫胡，但都畀其他馬劏咗只得亞軍，去到尾場三班谷1200米，佢再騎葉楚航新勝的「觀天下」出戰，臨場成為2.5倍大熱門，排5檔起步順利，沿途跟在前列，直路在最適合時刻加速，拉士一步頂住包尾追上來的亞軍艾兆禮「有財有勢」及季軍潘明輝的「多利彩駒」，等咗咁耐，潘頓終於贏夠1,814W打破韋達紀錄，賽後佢同太太Nicole一齊敲馬會為佢而設的紀錄鐘，正式成為香港騎師頭馬一哥，恭喜晒！

潘頓今晚憑「觀天下」贏得在港策騎第1814場頭馬，破韋達從騎1813W紀錄，潘頓賽後表示如今夢想成真，因為自己來香港時競爭非常激烈，而且高手林立，當時都難以爭取支持，一度諗過想離開香港，眨吓眼已經17年半，而家已經係最成功嘅騎師，所以感到非常感動。

潘頓認為如果唔係得到練馬師、馬主、馬迷支持，都難以取得成功，幸好來港首季都有20多場頭馬，自己嚟香港咁耐，最難忘頭馬當然係在港首W「聚寶駒」，多謝一眾本地練馬師提供坐騎，香港就似自己另一個家，雖然都有高低起伏，但不只策騎事業，人生都要面對唔同高高低低，視乎你點樣面對同克服挑戰。

潘頓喺香港已經贏咗唔同嘅盃賽，但仲未贏香港經典一哩賽，潘頓就話以往揀坐騎都會聚焦喺打吡，所以往往都會忽略咗香港經典一哩賽，自己當然想贏埋佢，而未來都會盡自己所能贏得更多頭馬，無論係1900W定2000W都話唔埋，但一切都會以自己身體狀況為先，畢竟過去3年都同唔同傷患搏鬥。

第9場賽果：4-2-3-1

二重彩賽果：4-2(最後賠率27)