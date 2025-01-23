鎖定目標沙特盃　送達駒周五先跑麥通挑戰賽

轉播賽明日凌晨時分由麥通挑戰賽日打頭陣，雖然只播兩場，千祈唔好以為焦點放在「浪漫勇士」跑傑貝哈特錦標，另一場重頭戲麥通挑戰賽，馬迷都要留意，因為呢場泥地1900米一級賽，亦有馬匹以此作為進軍沙特盃嘅最後熱身，其中就包括咗全場最高評分嘅法國賽駒「送達駒」(Facteur Cheval)。

練馬師雷理雅賽前已經表明，在「送達駒」跑完今場麥通挑戰賽，就會原裝配搭，落實由巴米高出戰2月22日舉行嘅沙特盃，亦將會係「浪漫勇士」同場另一勁敵。

兩駒巧合都係只有草地賽績根據，不過「送達駒」選擇最後熱身就勇於嘗試，今仗於麥通挑戰賽先行仄試泥地實力，而「浪漫勇士」就選擇跑草熱身，仲有同晚另一匹泥地世一「月桂河」(Laurel River)就捨難取易，久休復出只跑G3防火線錦標，換言之3匹沙特盃賽駒，將於明晚美丹馬場分途亮相。

至於「送達駒」經過連日於美丹馬場操練表現理想，練馬師雷理雅認為，馬匹去年在此出戰杜拜草地大賽，已經適應水土，今次初跑泥地將會認真考驗，而巴米高對於「送達駒」泥地性能，卻表現得信心十足。