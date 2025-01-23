浪漫勇士最大對手　布宜學話量時度力未見底

香港馬王「浪漫勇士」將於香港時間周六(25日)凌晨1時在杜拜美丹馬場競逐傑貝哈特錦標(1800米一級賽)，力圖延續連勝佳績，預料將與「量時度力」有一番龍爭虎鬥。現年5歲的「量時度力」獲視為「浪漫勇士」爭標的最大威脅，不僅因為這匹「范高爾」子嗣在美丹的戰績彪炳，也因此駒的練馬師艾柏賓及騎師布宜學在美丹的草地賽事上經驗豐富，屢獲佳績。

回顧此項著名賽事近10年的戰果，為高多芬陣營效力的艾柏賓與布宜學分別勝出4次及3次。他們去年在此賽合作以「量時度力」爭標，結果馬兒在300米處加速上前而取得領先，奠定勝局。「量時度力」上月角逐域斯迪雅錦標(1800米二級賽)時改用快放戰術，最終以壓倒性姿態擊敗7駒掄元，頭馬時間更刷新了自2014年一直保持的美丹1800米賽事場地時間紀錄，表現精彩絕倫。

布宜學說︰「『量時度力』毋須交出這樣的表現也能獲勝，但牠就是會交出那樣的表現，是一匹精力充沛的賽駒。我甚至認為牠在該仗後或會再有進步。」布宜學此番話預示所向披靡的「浪漫勇士」今次將會面對一場硬仗。

「量時度力」將自第6檔出閘，而廄侶「遠播威名」則會在巴米高胯下自第5檔起步。這對人馬組合僅曾合作一次，在上屆賽事中負於「量時度力」得亞軍。