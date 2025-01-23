【賽馬以外】88+70　真係日日有馬跑！

估唔到喺龍年尾香港馬圈盛事一浪接一浪，尋晚潘頓終於打破紀錄攞到在港1814場頭馬，聽晚就輪到香港馬王「浪漫勇士」登場，迎接中東之旅第一擊，出戰1800米G1傑貝哈特錦標，究竟能否繼揚威澳洲、日本後，今次順利征服杜拜嘅一級賽呢，相信令唔少馬迷期待。

既然有香港馬王參戰，馬會梗係轉播兼受注，呢樣筆者好贊同，因為馬迷真係想睇吓香港賽駒喺外地嘅演出，有得投注支持仲開心。同埋筆者覺得當年「好好計」揚威美國1200米泥地G1聖雅尼塔短途錦標賽，馬會未有安排直播同受注，絕對係遺憾，事實上，亦再無香港賽駒遠征美國，更加唔好講贏，依家唯一嘅機會錯過咗，真係好可惜。

不過，十幾年前馬會要越洋轉播海外賽事，仲有好多限制，無論係場數抑或究竟可以播幾多次，肯定無依家咁大彈性。就好似聽晚海外賽咁，嚴格上係三料娛樂，先由杜拜打頭炮，然後禮拜六晏晝再嚟3場新西蘭賽事，夜晚輪到南非賽事守尾門，幾乎一日玩盡大半個地球，呢種越洋轉播賽事嘅方式，喺十幾年前絕對不能想像。無疑依家海外賽真係多到有啲吃不消，但筆者覺得有得睇點都好過冇得睇，投注與否任君選擇遮。

當然，有啲嘢係你以為吃不消，馬會就唔係咁睇，早幾日仲同政府建議，要增加每個馬季嘅海外轉播賽單場賽事上限，下季由目前25場加至40場，再下一季就去到55場。而每個季海外轉播賽馬日的日數上限，更想由今季嘅37日加至下季53日，然後再下季去到70日。單睇數字，大家可能冇咩概念，或者簡單啲，目前香港本地賽事就有88次，如果海外轉播賽馬日加至70日嘅話，即係一年有158日有馬跑，好鍾意賭嘅馬迷諗起就興奮，而對馬圈又或者馬經從業員嚟講，真係一場噩夢。

當一年有4成嘅日子有馬跑，究竟大家會否磨蝕大家對賽馬嘅熱情，真係唔知。當然，自從有咗全球匯合彩池後，馬會想不斷增加海外轉播賽馬日嘅日數，甚至話過想播晒全球百大最高分嘅賽事，但講緊去到播70日嘅時候，而好多大賽都係禮拜六、日舉行，換言之以後大部分嘅禮拜六、日，唔係有本地賽事，就有海外賽，同埋暑假應該會有更多轉播賽，咁對唔少馬經從業員嚟講，同全年跑馬又有咩分別？

當然，喺未來兩季仲有一樣變數，就係從化賽事常規化，喺馬會嘅計劃中，未來兩季應該會開始使用從化馬場舉行賽事，到時究竟一日會跑幾多場？每個月幾多次，安排喺禮拜幾舉行？應該仲有啲變數。同埋更重要係，香港至今唯一一次嘅從化賽事，並無博彩成分，真係純粹跑馬，照有獎金收，賽後一樣有加減分，但之後從化賽事又點安排？如果有得賭，又應該要用咩方式進行？海外受注？相信未來或者有答案畀到大家。

■山無陵