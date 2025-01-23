沈集成：浪漫勇士遠征似度假！

香港馬王「浪漫勇士」將於香港時間週六凌晨1時在杜拜的美丹馬場角逐傑貝哈特錦標1800米一級賽，力求勝出此項大賽，並在第4個賽馬地區揚威一級賽。練馬師沈集成明言這匹冠軍級佳駟狀態良好，已準備就緒。

「浪漫勇士」今仗將在慣常拍檔麥道朗胯下自第1檔出閘，與7匹對手同場較量。馬兒今早在美丹完成備戰工夫，先在泥地跑道上與伴跳馬「浪漫風采」輕鬆跑了兩圈，然後前往游泳池游水。

現年7歲的「浪漫勇士」至今已在香港、澳洲及日本合共攻下9項一級賽，沈集成相信馬兒已適應中東的新環境。

沈集成說︰「『浪漫勇士』正值勇態，在這裏心情愉快。馬兒已準備好明天上陣，希望我們陣上取位順利，也預期牠會交出凌厲衝刺。」

「浪漫勇士」上仗於12月8日在沙田角逐浪琴香港盃2000米一級賽，最終完成該賽3連霸的創舉，其後一直休賽至今。此駒迄今累積的總獎金已達破紀錄的1.77億港元，是全球歷來贏得最多獎金的賽駒。

2024年浪琴全球最佳騎師麥道朗將於明晚首度在美丹披甲，他十分期待再度夥拍「浪漫勇士」爭奪海外大賽錦標。這對人馬組合曾於2023年在墨爾本揚威覺士盾2040米一級賽，又於去年攜手在東京攻下安田紀念賽1600米一級賽。

麥道朗說：「馬兒（『浪漫勇士』）性格乖巧，處變不驚，而且很享受遠征，對牠來說，遠征就有點像度假一樣。」

「浪漫勇士」將在中東角逐3場大賽，現正積極備戰，而牠今次出爭傑貝哈特錦標早已成為國際馬壇熱話，備受傳媒及業界關注。

沈集成的目標不止於傑貝哈特錦標，而是計劃於今仗後派出「浪漫勇士」於2月22日在維雅德出爭泥地賽沙特盃1800米一級賽，再安排此駒回師美丹，於4月5日角逐杜拜世界盃2000米泥地一級賽或杜拜草地大賽1800米一級賽。

傑貝哈特錦標將於香港時間週六凌晨1點上演，「浪漫勇士」抽得第一檔，而艾柏賓馬房的上屆冠軍兼美丹馬場1800米場地時間紀錄保持者「量時度力」將自第6檔起步，由布宜學主轡。

艾柏賓還會派出「遠播威名」角逐傑貝哈特錦標，力爭個人第五度揚威此賽。「遠播威名」今仗將在巴米高胯下自第5檔出閘，冀能為高多芬第10度摘下此賽桂冠。

香港時間週六凌晨還會上演麥通挑戰賽1900米泥地一級賽，參賽馬中以2024年杜拜草地大賽盟主「送達駒」最具瞄頭，此駒也正在備戰下月的沙特盃。

練馬師雷里雅表示：「我的計劃是將馬兒送往杜拜過冬，讓牠先角逐一場泥地賽，再出爭那項大賽（沙特盃）。馬兒在泥地上操練時表現甚佳，但今仗情況有別於過往，牠要面對不同的步速、前駒踢起的泥頭以至各種各樣的其他事情。」

「如果馬兒能應付今仗的場地狀況，便會出爭沙特盃及杜拜世界盃，但如果牠三甲不入，則會競逐超級星期六的談唱劇錦標，然後再戰杜拜草地大賽。」

「偉績王」也將亮相麥通挑戰賽，而司馬邦旗下的「月桂河」當日則會復出，夥拍奧斯雅角逐防火線錦標1600米泥地三級賽，然後或會在沙特盃中與「浪漫勇士」同場較勁。

「月桂河」在2024年浪琴世界最佳馬匹年終排名中與「名戰古城」並列榜首，去年在杜拜世界盃2000米泥地一級賽中以破勝負距離紀錄摘桂。司馬邦提及這匹冠軍佳駟時表示：「我一向認為讓馬兒從較短途程開始適應，再慢慢增程會比較好。我不想部署牠現在就出戰2000米賽事，因為這樣的話需要做大量的額外工夫。」

「我們的目標是沙特盃及杜拜世界盃，所以這只是一場前哨戰。馬兒已準備好迎戰此賽，牠的表現非常、非常出色。即使馬兒沒有跑前哨戰，也一樣能夠保持最佳狀態。」