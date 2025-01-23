【論戰天下】量時度力破完紀錄時間再攻

S1-1：培育自美國肯塔基、身價只12,000美元、父系為前美國馬王「閃亮加州」、由俄羅斯出道去到哈薩克、一直跑到國際舞台打着哈薩克旗號的「偉績王」，去年角逐麥通挑戰賽出閘稍慢，中段轉位湧上脫穎而出，證明其泥地實力非凡。失意於杜拜世界盃後休息至今，抖足再戰目標早在今仗，可重溫好夢衞冕冠軍。「帝權在手」近仗由草轉泥表現大幅進步，「杜拜威」子嗣增程按理能應付，前置跑法亦有着數。

S1-2：貴為「桀驁之戀」同母半弟，高多芬陣營「量時度力」去年已展現上駟風範，勝出傑貝哈特錦標後再於杜拜草地大賽得殿軍，6月遠征美國更勝出G1曼克頓錦標。小休後上月復出於域斯迪雅錦跑出1分45秒11，打破日本賽駒「一路通」保持10年的美丹馬場草地1800米場地紀錄時間1分45秒52勝出，轉5歲實力再昇華，跑法主動煞食有力衞冕錦標。香港馬王「浪漫勇士」實力當然強，但始終是作客首度出戰美丹馬場，加上目標是稍後的沙特盃及杜拜世界盃夜賽事，正如練者所言八九分水準，會否像遠征澳洲一樣先來一場熱身試腳？計對手今場只得一匹「量時度力」。