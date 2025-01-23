今期三T一注獨中收400萬！

周日沙田日賽跑3泥8草共11場，三T預計10元一注獨中可獲400萬元。文家良連贏兩日共取3W，氣勢甚強，今次三T次關及尾關所派「元朗精英」及「閃耀威龍」俱值得信任，「元朗精英」夥拍潘頓捲土重來，騎者剛破紀錄，騎練俱旺值得格外重視。

三T頭關第5場四班2000米草地，沈廐日本PPG「富喜來」近3戰全勝，上次勝後加6分，今次即使要負頂磅，但再跑四班有絕對優勢，同程兩戰兩勝，布文再騎可收人馬合拍之效，機會秤先。

三T次關第6場四班1400米草地，文廐「元朗精英」上季尾出道次戰已勝，反映質素不俗，最近兩仗俱配潘頓執韁，上仗直路走入最內欄衝刺不算順，仍跑得殿軍，今次潘頓再騎必胸有成竹，操足捲土重來戰意盛，排5檔亦易發揮，有力取得今季首捷。

三T尾關第7場四班1650米泥地，文廐「閃耀威龍」近兩戰同程配黃寶妮得1冠1亞，證明主動馬減10磅威力極大，剛戰勝後再跑，步速甚快且排12檔起步，最終僅不敵「超眼光」鼻位獲亞，可見走勢依然硬淨，今回排7檔起步，力足補中。

$200萬六寶獎信本領輝煌

今期六寶獎一注獨中隨時贏得200萬元，尾段場次，第8場二班1200米草地，沈廐「華麗再勝」剛戰奪亞軍締速快，少了「精算暴雪」此匹強勁對手，當銳馬力足坐正。第9場三班1000米草地，蔡廐「鴻圖新星」季內曾勝同程，近兩仗則居後而回，上次早段有意外仍追回第6名，埋門試泥閘磨利，必捧。

尾兩場田泰安坐騎俱突出，第10場三班1200米草地，蔡廐「健康快車」今季雖然未勝，但5次上陣有4度跑入2至4名，演出準繩，安仔接手試課泥閘才跑，要吼。第11場三班1650米泥地，游廐「本領輝煌」出道3戰得2亞1季，上賽力追「納百川」後勁甚強，游達榮練馬功力有目共睹，此駒外地跑膠沙地全上名，田泰安接手機會分子，埋門親自拍跳夠積極，秤先。