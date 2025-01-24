年初三賀歲賽　沙田馬場精彩活動賀新春

農曆乙巳蛇年將至，馬會將於年初三（1月31日星期五）在沙田馬場舉行《農曆新年賽馬日》，以連串精彩賽事及喜慶活動，與市民及旅客一同共慶新春。

沙田馬場當天除了將上演世界級賽馬賽事外，更會呈獻多項賀年喜慶活動，務求讓入場觀眾親身感受新春的喜洋洋氣氛。著名歌星張敬軒將在新春綜合匯演暨開幕儀式中獻唱大送祝福，為賽馬日揭開帷幕。《農曆新年賽馬日》全日共設11場賽事，包括香港經典一哩賽、百週年紀念銀瓶及賀年盃3項矚目焦點賽事。為賀新春，馬會將於農曆新年正月提供最少合共高達2.28億港元的新春大賞，當中包括為《農曆新年賽馬日》特設的多寶。持有效來港旅遊證件或護照的旅客可享沙田及跑馬地馬場公眾席免費入場禮遇。

當天首場賽事定於下午12時30分開跑，沙田及跑馬地馬場將於上午10時30分開放入場。入場人士於下午3時30分或之前進入沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「財來運起風車筆」乙枝，數量有限，派完即止。沙田馬場入場人士只要於下午3時30分或之前，掃描指定入場禮品「財來運起風車筆」上的二維碼並完成登記，即可登記參加「沙田馬場日日賞呈獻農曆新年大抽獎」，有機會獲得合共888份指定足金或鍍金擺件，其中3名大獎得獎者可獲得指定足金金元寶乙個。

《農曆新年賽馬日》當日三T的正獎彩金可高達1,800萬港元（估計以10港元一注獨中彩金），而四重彩及四連環合併彩池亦注入280萬港元多寶。馬會將在農曆正月餘下共7個本地賽馬日注入其他多寶。六合彩新春金多寶攪珠將於2月2日（星期日）舉行，若以10港元一注獨中，頭獎基金估計可高達1.88億港元。

除了欣賞精彩賽事外，入場人士也可在沙田馬場享受一連串娛樂及美饌餐飲體驗，焦點如下：

·新世代樂團Nowhere Boys將於賽事之間，在公眾席投注大堂「好賞食」樓下接力獻唱。

·公眾席廣場將設置「財來運起風水陣」巨型賀年打卡裝置（圖7），供入場人士欣賞及拍照留念。

·馬會將參與年初一「新春國際匯演之夜」花車巡遊匯演，花車以「與你並肩 共迎新春」為題，以140個精美風車點綴。匯演後，花車會移師沙田馬場於大年初三《農曆新年賽馬日》展出。

·公眾投注大堂2號場畔小食亭及「好賞食」提供一系列新春特色小食。

·當日上午10時起至下午2時30分提供免費穿梭巴士服務由黃大仙站（正德街D2出口）及車公廟（近大圍站）前往沙田馬場。各地點的班次可參閲《農曆新年賽馬日》 主題網站。

·「馬場有禮」將特別推出一系列農曆新年主題精品供市民選購。活動當天於沙田馬場內的「馬場有禮」門店更提供指定貨品85折優惠。