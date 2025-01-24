藍營艾柏賓：浪漫勇士令傑貝哈特錦標更矚目

1800米一級賽傑貝哈特錦標將於香港時間周六凌晨1時在杜拜的美丹馬場舉行，練馬師艾柏賓將派出「量時度力」及「遠播威名」參賽，他表示香港馬王「浪漫勇士」將令今仗更為矚目。

艾柏賓擅長訓練馬匹遠征，例如「桀驁之戀」便於去年來港攻下遮打盃，這位英國練馬師近年先後4奪傑貝哈特錦標，今年次力爭衞冕。艾柏賓說︰「今屆傑貝哈特錦標的陣容顯然與過往略有不同，『浪漫勇士』參賽帶來了很多話題。我們為『量時度力』採取的部署與去年相同，馬兒上仗回到美丹角逐域斯迪雅錦標贏得出色，將會以佳態出戰今仗。」「量時度力」上仗於12月20日在美丹出爭域斯迪雅錦標，以7個馬位之先大勝而回，並刷新該馬場的場地時間紀錄。

艾柏賓今仗還會派出「遠播威名」上陣，該駒去年角逐傑貝哈特錦標時，在「量時度力」之後跑獲亞軍。艾柏賓說：「『遠播威名』尚未在美丹贏過，但一再交出好表現，牠有實力與對手一拚。」

「浪漫勇士」今仗對手還有1600米二級賽沙鏢一哩賽盟主「不露聲色」，練馬師紀兆豐說：「馬兒來到這裏後進度理想，今屆有『浪漫勇士』及『量時度力』在陣，競爭非常激烈，但我認為馬兒能夠應付增程，並交出高水準。」