【論戰天下】大都會錦標　迷人東方卡士高晒

周六下午及晚上分別轉播新西蘭及南非賽事來港。2021及2022年「科美迪」包辦德班七月讓賽與大都會錦標孖寶，今年輪到「迷人東方」挑戰這項壯舉，近4屆由1至6檔馬封王，3檔起步如虎添翼。

天生英勇潛力豐厚

S2-1：周歲價20萬紐元的「天生英勇」出道2戰全勝，上場起步被擠早段落後，但仍可後發先至擊敗對手。以初出表現看其實擺前走一樣有威力，說到底是澳洲種王「犀利時」子嗣潛力甚豐，抽到2檔且強配薛恩，應屬Te Akau Racing主力所在。

芳名遠播增程更合

S2-2：「芳名遠播」是上屆卡拉卡百萬兩歲馬大賽亞軍，前仗於寶遜胯下跑1200米贏得輕鬆，剛戰重召薛恩跑二級賽1400米奧克蘭堅尼，沿途蝕位甚多跑第6名，埋門試閘認真考驗有追勢，「小法寶」子嗣增程跑一哩應更合，12檔都要留衝一段，且看能否效法年前「投機法寶」排大外檔仍勝。

密探重任抖夠出擊

S2-3：「密探重任」這匹7歲雌馬已經連續第4屆參加此賽，過去獲1亞1季，前年更僅被10項一級賽冠軍「重心城」終點前超越。前速銳利12月勝後小休試兩課大閘等今場，埋門放返一氣呵成，2檔貼欄好跑。「響徹天」是上屆新西蘭二千堅尼冠軍，12戰8冠佳駟，抽檔十分有運，經常1至3檔起步守靚位，論實力亦有爭勝資格。應屆新西蘭一千堅尼冠亞軍「情到濃時」及「南方少艾」齊齊縮程挑戰年長馬，嚴格來說兩駒以短途較首本，乘銳勢撼低年長馬亦不意外。

夏日莉莉後勁強橫

S3-1：供雌馬競逐的表列賽。史奈斯旗下的「夏日莉莉」後勁強橫，今季雖然4戰未勝，但獲得1亞2季1殿全入前4名，剛戰配莫艾誠跑二級賽得第4，今降班跑表列賽對手不少屬蹄下敗將，只要保持相若水準，可勝回一仗。

完美王子狀態回勇

S3-2：前屆冠軍「完美王子」之後贏埋金馬短途錦標成為南非短途王，但其後出賽頻率欠正常，且近仗主攻1400及1600米，以其在上仗King's Plate竟可以跑到一席有威脅的第3名，亦即表示狀態回勇，縮回強項可予取予攜。

八加十八絕非善類

S3-3：大都會錦標來到第163屆，「迷人東方」於去年勝出德班七月讓賽，今季復出即在綠峽錦標輕勝，上場在King's Plate早段跟守好位，但鬥爆時卻未能增速，當作回氣熱身，今排3檔路合有力放返。「八加十八」這匹3歲馬出賽6次2冠2亞2季，對上兩場包括上場好望角堅尼只敗於實力強勁的One Stripe，後駒再出擊敗年長馬揚威King's Plate，可見「八加十八」亦非等閒之輩，上場若然走線再外一點或有得鬥，父系為「轟炸大戰」，初跑2000米可扳到。廐侶「未來轉換」上仗末段追前甚多，1800米嫌短有此走勢足證狀態在水準，增程更合亦要防。「再度遇見」上場走位毫無誠意，敗績不可作準，回配史卓棟有力爭位。

航海旅行經驗搭夠

S3-4：「航海旅行」出賽7次4冠1亞，前仗好望角堅尼轉彎打斜跑移出大外欄蝕位無數跑尾2不可作準，上場改配莫艾誠立即補中。「民族英雄」子嗣增程跑1800米應合，論出賽經驗在此組亦較豐富。

保持真心復甦可勝

S3-5：「保持真心」兩歲第2戰已取得頭馬，踏入3歲後4戰無功，不過閹後復出走勢亦有改善，前仗於第四班1200米追近，上場增程跑1400米公開賽名次一樣但對手強得多，身形健碩後上力強，今回配霍勵賢再戰第四班應屆勝時。

奮鬥六號持續進步

S3-6：「奮鬥六號」兩歲戰績甚佳，亦在三級賽上名。踏入3歲持續進步，前仗二級賽負於超強對手One Stripe，而擊退大都會錦標熱門「八加十八」，再出好望角堅尼第6名，如今選擇跑A班賽實力超群，有力打開季內勝門。

戰車降班實力佔優

S3-7：「戰車」至今3捷於1000至1250米取得，今季唯一勝仗贏開普B班公開組賽事，近仗在三班賽未勝只是陣上稍欠運氣，今場降班出戰實力勝一籌，可食尾胡。