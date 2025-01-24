送歲賽遇財神　姚本輝送大禮

周日沙田賽事上演龍年送歲賽，撞正一連5日新西蘭卡拉卡周歲馬拍賣會檔期，本地不少練馬師參與其中，姚本輝向來是澳紐各大拍賣會常客，他已經離港為入貨做好準備，今期肯定不會督師。雖則如此，姚本輝近兩季於送歲賽例有馬贏，而且近期馬房氣勢如虹，對上兩期沙田日賽均起孖兼贏大賽，送歲賽一於食住個勢，力爭頭馬再攞尾彩。

踏入2025年，姚本輝開個靚頭，元旦日賽事率先執2W，本月跑過4次沙田日賽，只得一期食白果，其餘3次賽事全數起孖，再結合馬房近兩年均能交出送歲頭馬，又有機會在龍年壓軸戰做齣好戲。第3場由潘頓接手之「陽光勇士」，勢成眾矢之的，但馬房絕非只得一匹重心分子，「極速」系一對同主馬分途誓師，不容忽視。

第2場「極速之子」上場跑田草1400米打開在港勝門，原本接住周三夜賽報名列為正選，最終因食欲不振退出，反而得到更充裕時間恢復體力，馬兒隨即運上從化，稍事休息已經重投操練，埋門積極砥礪，狀態保持勇銳，再配上憑「極速之子」贏得在港首捷的貝知仁，這位法國好手當然不會錯過再添頭馬機會。

極速奇兵跑泥求突破

另一匹姚廐戰駒乃尾場出戰泥地1650米的「極速奇兵」，以今季表現不論谷草或田草作戰，俱有接近走勢，但目前評分偏高需要孭重磅，縱然跑最擅長的谷草賽事，又要講求排檔形勢配合。今次姚本輝安排馬兒轉場初跑泥地，即使屬於新嘗試，但過往牠一再於沙田泥閘展現好走勢，加上本身忠心準繩，換上霍宏聲，隨時迎來突破，為練者在龍年行個尾運。