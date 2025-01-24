【世界觀】詹姆士精挑細選處理好

路程1600米嘅卡拉卡百萬三歲馬大賽，近年成為詹姆士及韋宏德嘅專屬舞台，呢個合組馬房2023年憑「真本領」首奪標，上年「妙聲交織」成功衞冕。今年呢對練馬拍檔精挑細選，安排旗下新星「處理好」力求3連捷。

出自「居高成王」嘅「處理好」，係佢媽媽Scrutiny第4匹命名子女，同母異父大哥「雲淡風輕」嚟過香港6戰全敗，最叻跑第6，之後運去澳洲兩戰跑過一次亞軍。二哥「小玩意」亦唔好得幾多，在港跑咗26場只入位3次，都係贏唔到。父為「聖靈瀑布」嘅姐姐Dancelittlesister表現較好，出賽31場取2W8P。年紀最細嘅「處理好」，似乎係幾兄弟姊妹中，質素最高一匹。

「處理好」響今年嘅1月4日正式出道，即以大熱門輕鬆取勝，響啱啱嘅禮拜日再下一城，不過過程相當驚險，原本全程帶頭眼看可以直奔終點之際，估唔到響拉士125米突然驚閃，馬兒嚴重失平衡，幾乎將到當地學藝嘅前英國全天候賽期最佳見習騎師雷家傑拋落馬。韋宏德話當時都抹一額汗，佢大讚「處理好」雖然仲好生仲大把嘢要學，但勝在夠大隻，係一匹具天賦嘅好馬，雷家傑上賽後匯報認為馬匹可以扳上一哩，所以今次安排呢匹馬增程，希望可再次捧走呢項表列賽。