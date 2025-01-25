【戰況S1-2】超癲！浪漫勇士破路程紀錄時間　奪傑貝哈特錦標！

是晚第2場傑貝哈特錦標一級賽1800米草地，8駒競逐，兩隻馬香港馬王「浪漫勇士」及藍營的「量時度力」熱晒，前駒閘前再落一浸飛得1.5倍，後駒亦有落飛成2.6倍次熱門，剛打破此場地1800米紀錄的「量時度力」，起步後從容在前面帶放，「浪漫勇士」則跟在前列內欄3、4位伺機，中段「量時度力」採用大逃跑法，甩開「浪漫勇士」好遠，不過麥道朗冇心急，入正直路先發力追趕，去到最後200米，「浪漫勇士」已經跟到「量時度力」好貼，到100米經更已透出，最後輕勝而回，取下服役第10場一級賽勝仗，於4個不同地方贏得G1，繼續鞏固世界獎金王地位，不過去到尾段有意外，「量時度力」終點前突然不妥倒下，鞍上人布宜學亦落樓，大賽有意外煞是可惜。是場跑第2、3名，則為杜百成26倍坐騎「不露聲色」及杜漢培的44倍馬「好威童子」。

「量時度力」上個月在美丹1800米造出同程紀錄時間1分45秒11，今日「浪漫勇士」再將紀錄時間推快到1分45秒10，香港馬王真係勁到癲！沈集成賽後接受訪問，話今次遠征杜拜唔容易，而「浪漫勇士」今次遠征第一站狀態初起大約只有8、9成，雖然一度被帶甩，但成哥話冇擔心，因為信任麥道朗經驗及世界級騎功，結果真係追到呀，至於馬王今次出戰有點緊張，但最後都冇問題，照贏到！

第S1-2賽果：7-6-3-5

二重彩賽果：7-6（最後賠率17）