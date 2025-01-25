下仗跑泥地沙特盃　麥道朗：我都唔知浪漫勇士能否應付

「浪漫勇士」再創香港賽馬歷史新一頁，這匹由沈集成訓練的佳駟今日凌晨在麥道朗胯下，在美丹以極出色姿態攻下一級賽傑貝哈特錦標(1800米)，並一舉刷新美丹馬場的草地1800米場地紀錄時間。

獲得這場勝仗後，「浪漫勇士」將本身的戰績改寫為23戰18勝，同時追平「金鎗六十」10奪一級賽冠軍的紀錄。「浪漫勇士」在今賽中拋離對手4個半馬位率先衝線，所造出的頭馬時間為1分45.10秒，而「不露聲色」及「好威童子」分別跑獲亞軍及季軍。這也是這匹香港馬王繼香港、日本及澳洲後，在第4個賽馬國家及地區贏得一級賽頭馬。現為世界贏得最多獎金賽駒「浪漫勇士」，同時將服役以來的累積獎金增至近1.8億港元。

出自香港國際馬匹拍賣會的「浪漫勇士」，已在世界多國取得佳績。今日跑至最後400米牠仍落後放頭馬「量時度力」一度有10個馬位之遙，但馬兒最終展現凌厲後勁，後上奪冠。

麥道朗曾夥拍出自父系「勝利喝采」的「浪漫勇士」，在滿利谷攻下2023年一級賽覺士盾(2040米)，並於去年在東京競馬場勝出一級賽安田紀念賽(1600米)。馬兒本身也在另外8項一級賽中掄元，所以即使「量時度力」一度在今日的賽事中大幅領先，這位新西蘭好手仍表示他毫不擔心。他說：「轉直路彎時，我留意到放頭馬與我們距離甚遠，但『浪漫勇士』的走勢十分理想，其後更完成任務。我對牠的演出感到欣喜，牠出閘反應敏捷，沿途跑來不慌不忙，我對牠充滿信心。牠可以應對任何狀況，即使遇不利形勢，牠都會交出應有水準。無論遇上任何步速、角逐何等途程，牠都能夠一一應付。」

「浪漫勇士」今日賽前在馬匹亮相圈曾一度顯得有點急躁，麥道朗認為這一點反而令他有點顧慮。他說：「馬兒上次出賽後休息了一段時間，所以牠行圈時看來太有新鮮感，這令我感到擔心，但牠之後前往起步點時已安定下來，這令我放心一點。」

「浪漫勇士」下仗將於2月22日在維雅德角逐一級賽沙特盃(1800米泥地)。跑過沙特盃後，牠應會重返美丹，於4月5日出爭一級賽杜拜世界盃(2000米泥地)或一級賽杜拜草地大賽(1800米草地)。

當提及「浪漫勇士」下次由草地轉戰沙特盃這項泥地大賽時，麥道朗說：「我和你一樣，真的不知道牠能否應付。對牠來說，在截然不同的場地上角逐是個嶄新嘗試，但我只知道一點，牠定必全力以赴，盡力交出上佳表現。牠最終能否勝出，我也不太肯定，但我定會與牠一同面對這個挑戰。」

練馬師沈集成對「浪漫勇士」今日的表現亦非常滿意。他說：「牠真是一匹出眾的佳駟，此駒質素甚高，本身易於訓練及照顧。賽事舉行時我毫不擔心，因為我對麥道朗完全信任。他是一位世界級騎師，掌握賽事步速形勢十分出色，因此我完全沒有任何顧慮。馬兒當屬全球其一最佳賽駒，這點毋庸置疑。馬兒加速力強，也十分聽從騎師在陣上向牠發出的指示，其後勁亦非常凌厲。」